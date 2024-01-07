Как не выгореть на работе: стратегии, чтобы преодолеть усталость — Finance.ua

Как не выгореть на работе: стратегии, чтобы преодолеть усталость Сегодня 20:20 — Мир

Как не выгореть на работе: стратегии, чтобы преодолеть усталость

Усталость, много незакрытых рабочих вопросов, ежедневные рабочие дела могут привнести стресс в нашу жизнь. Если начинаете замечать, что вы много работаете, но ничего не успеваете, а личные цели и жизнь ставите на второй план — вы на пути к выгоранию.

Американский писатель Грег Маккеон научил миллионы людей выбирать в жизни только самое важное и не тратить свой ресурс на ненужные действия. Но даже придерживаясь собственных убеждений, он все равно перегорел. Выйдя из этого состояния, он написал книгу «Без усилий», в которой рассказал, как не переутомляться и как выбирать для себя самое важное и превращать сложное в доступное.

Избавьтесь от того, что вас беспокоит

Если в вашей голове есть мысли о множестве невыполненных, но таких важных дел, то прежде всего вам нужно с ними разобраться. Составьте себе план и опишите по очереди, что за чем вам нужно сделать. Как только вы разберете завалы, которые не дают вам покоя, тогда сможете получить не только много ментальной энергии, но и сосредоточиться на том, что для вас важно.

Наслаждайтесь процессом

Часто мы выполняем дела не по важности, а потому что нам так этого хочется. К примеру, слушаем подкаст, смотрим шоу или гуляем с друзьями. Мы можем сделать такими приятными все дела. Совместите приятное с полезным, чтобы непринужденно делать даже сложную работу.

Перестаньте делать очень много дел

Не стоит себя полностью истощать в один день, так как в следующий вы проснетесь без сил и вам потребуется немало времени, чтобы вернуть энергию.

Возьмите себе за правило делать столько дел, чтобы иметь время для восстановления сил и уделять время себе и своим любимым делам.

Не забывайте о сне

Люди, которые спят менее 6 часов в сутки, могут иметь худшие моторные навыки и сниженные когнитивные способности. Вы можете чувствовать усталость после нескольких бессонных ночей. Если вы боретесь с выгоранием, то один из ключевых приоритетов — это качественный ежедневный сон.

Перестаньте отвлекаться

Расфокусированность — ваш самый худший враг. Чем больше вы будете отвлекаться на сообщения и новостную ленту, тем вам труднее будет сосредоточиться и потратите больше сил на задачу.

Не перерабатывайте

Вы могли над этим не задумываться, но переработка может значительно улучшить результат только сначала. Затем наступает момент, когда начинает действовать закон нисходящей доходности: мы прилагаем больше усилий, чем получаем результатов.

Начинайте с некрасивого

Гарантируем вам, что если вы начнете день с того, что вам не совсем приятно, то есть все шансы быстро завершить вопрос с этим делом и больше о нем не вспоминать до конца дня.

Телеканал 24 По материалам:

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