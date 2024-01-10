Средняя зарплата в Украине 19 тыс. грн — данные Work.ua — Finance.ua
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Средняя зарплата в Украине 19 тыс. грн — данные Work.ua

Личные финансы
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Средняя зарплата в Украине 19 тыс. грн — данные Work.ua
Средняя зарплата в Украине 19 тыс. грн — данные Work.ua, Фото: Shutterstock
В декабре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 19 000 грн.
Об этом свидетельствуют данные Work.ua.
Среди областей-лидеров выросли зарплаты в Киевской (+850 грн до 20 850 грн), Львовской (+500 грн до 19 000 грн) и Днепропетровской областях (+255 грн до 18 000 грн). В Одесской и Харьковской области зарплаты не изменились и остаются на уровне 18 000 грн и 17 500 грн соответственно.
В декабре самый высокий доход предлагали в вакансиях из категорий:
  • 40 000 грн — «Топ-менеджмент, руководство высшего звена»;
  • 35 000 — «Недвижимость»;
  • 25 000 — «Продажа, закупка», «Транспорт, автобизнес»;
  • 22 500 — «Строительство, архитектура», «Маркетинг, реклама, PR»;
  • 22 000 — «Управление персоналом, HR»;
  • 20 000 — «Администрация, руководство среднего звена», «Дизайн, творчество», «Красота, фитнес, спорт», «Культура, музыка, шоу-бизнес», «Медицина, фармацевтика», «Сельское хозяйство, агробизнес», «Страхование», «Телекоммуникации и связь».
Впервые за долгое время в нескольких категориях заработная плата снизилась. В частности, в категориях «Страхование» (-10%, с 22 250 грн до 20 000 грн) и «Юриспруденция» (-2%, с 18 300 до 18 000 грн). Вероятно, это связано с тем, что в декабре именно в этих категориях увеличилось количество предложений работы, и среди них было немало вакансий для начинающих, таких как помощник адвоката.
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Рейтинг должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ІТ) возглавляют специалисты, которые нужны войску: стрелок, минометчик, командир отделения, пилот дрона (свыше 70 000 грн), связист (60 000 грн). Отчасти именно эти вакансии стали фактором роста средней заработной платы на Work.ua.
Среди гражданских профессий (кроме руководителей и сферы ІТ) самые большие зарплаты в декабре имели:
  • 55 000 — медиабайер;
  • 50 000 — эндодонтист;
  • 45 000 — водитель-международник;
  • 40 000 — рихтовщик;
  • 38 000 — бизнес-аналитик;
  • 37 500 — риелтор;
  • 35 000 — автослесарь;
  • 33 500 — арматурщик;
  • 32 500 — автоэлектрик, координатор по сбыту, региональный менеджер;
  • 30 000 — зубной техник, категорийный менеджер, менеджер по развитию, менеджер ВЭД, менеджер проектов, пресс-секретарь, проектировщик кондиционирования, специалист по камнеобработке.
Кстати, если вас интересует быстрый зам до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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