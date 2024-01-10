Средняя зарплата в Украине 19 тыс. грн — данные Work.ua Сегодня 08:01 — Личные финансы

Средняя зарплата в Украине 19 тыс. грн — данные Work.ua, Фото: Shutterstock

В декабре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 19 000 грн.

Об этом свидетельствуют данные Work.ua.

Среди областей-лидеров выросли зарплаты в Киевской (+850 грн до 20 850 грн), Львовской (+500 грн до 19 000 грн) и Днепропетровской областях (+255 грн до 18 000 грн). В Одесской и Харьковской области зарплаты не изменились и остаются на уровне 18 000 грн и 17 500 грн соответственно.

В декабре самый высокий доход предлагали в вакансиях из категорий:

40 000 грн — «Топ-менеджмент, руководство высшего звена»;

35 000 — «Недвижимость»;

25 000 — «Продажа, закупка», «Транспорт, автобизнес»;

22 500 — «Строительство, архитектура», «Маркетинг, реклама, PR»;

22 000 — «Управление персоналом, HR»;

20 000 — «Администрация, руководство среднего звена», «Дизайн, творчество», «Красота, фитнес, спорт», «Культура, музыка, шоу-бизнес», «Медицина, фармацевтика», «Сельское хозяйство, агробизнес», «Страхование», «Телекоммуникации и связь».

Впервые за долгое время в нескольких категориях заработная плата снизилась. В частности, в категориях «Страхование» (-10%, с 22 250 грн до 20 000 грн) и «Юриспруденция» (-2%, с 18 300 до 18 000 грн). Вероятно, это связано с тем, что в декабре именно в этих категориях увеличилось количество предложений работы, и среди них было немало вакансий для начинающих, таких как помощник адвоката.

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Рейтинг должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ІТ) возглавляют специалисты, которые нужны войску: стрелок, минометчик, командир отделения, пилот дрона (свыше 70 000 грн), связист (60 000 грн). Отчасти именно эти вакансии стали фактором роста средней заработной платы на Work.ua.

Среди гражданских профессий (кроме руководителей и сферы ІТ) самые большие зарплаты в декабре имели:

55 000 — медиабайер;

50 000 — эндодонтист;

45 000 — водитель-международник;

40 000 — рихтовщик;

38 000 — бизнес-аналитик;

37 500 — риелтор;

35 000 — автослесарь;

33 500 — арматурщик;

32 500 — автоэлектрик, координатор по сбыту, региональный менеджер;

30 000 — зубной техник, категорийный менеджер, менеджер по развитию, менеджер ВЭД, менеджер проектов, пресс-секретарь, проектировщик кондиционирования, специалист по камнеобработке.

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