Кому платят самые большие и самые маленькие зарплаты в Украине — Finance.ua

Кому платят самые большие и самые маленькие зарплаты в Украине Сегодня 15:00 — Личные финансы

Кому платят самые большие и самые маленькие зарплаты в Украине

На уровень оплаты труда в 2023 году продолжали влиять факторы 2022 году — последствия активных боевых действий на значительной территории Украины, а именно: временная потеря значительной территории, разрушение инфраструктуры и предприятий, существенные перманентные разрушения логистики и значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом.

Об этом сообщает обзор Минэкономики

«В то же время отечественные предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране», — говорится в обзоре.

Минэкономики приводит данные Госстата за 9 месяцев 2023 года, согласно которым:

Высокая заработная плата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 23,1% до 36 877 гривен в месяц.

На втором месте — «Финансовая и страховая деятельность». Финансисты в среднем получают 33 359 гривен. Зарплаты выросли на 22,6%.

Далее следует «Государственное управление и оборона», где зарплаты выросли на 14,5% до 22 622 гривен.

Меньше всего платят строителям — 11 849 гривен (рост на 24,6%).

Напомним, в Украине хотят реформировать налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения. Об этом сказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он пояснил, что систему единого налога нужно обновить, поскольку она не поддерживает бизнес, а наоборот — позволяет предпринимателям уклоняться от налогообложения. Действующие лимиты, утвержденные на сегодняшний день в законодательстве для физлиц-предпринимателей, есть смысл увеличивать, однако в совокупности с системой единого налога.

Справка Finance.ua:

Правительство Украины планирует принять решение об индексации пенсий с 1 марта. В то же время данные для расчета размера повышения будут известны в середине февраля. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

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