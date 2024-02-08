В Украине растут зарплаты: кто среди лидеров (исследование) — Finance.ua

В Украине растут зарплаты: кто среди лидеров (исследование)
Тенденция на постепенное повышение заработной платы, сформировавшаяся в 2023 году, продолжается. В январе средняя заработная плата выросла на 3% и составила 19 500 грн.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.
Среди областей-лидеров выросли зарплаты в:
- Киевской области (+150 грн. до 21 000 грн.);
- Львовской (+230 грн. до 19 230 грн.);
- Одесской (+500 грн. до 18 500 грн.);
- Днепропетровской (+500 грн. до 18 500 грн.).
А вот в Харьковской области зарплата снова не выросла и уже третий месяц держится на отметке 17 500 грн.
В январе увеличились зарплаты и для работников некоторых категорий:
- «Страхование» — 22 000 грн, +10% к декабрю;
- «Охрана, безопасность» — 17 500 грн, +6%;
- «Сельское хозяйство, агробизнес» — 21 000, +5%;
- «Недвижимость» — 36 500, +4%;
- «Розничная торговля» — 16 000, +3%.
В рейтинге должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ІТ) должности специалистов для Сил обороны Украины: пилот дрона, стрелок, гранатометчик, минометчик (свыше 70 000 грн).
Среди гражданских профессий (кроме руководителей и сферы ІТ) самые большие зарплаты в декабре имели:
- 47 500 грн — медиабаер;
- 45 000 грн — водитель-международник;
- 42 500 грн — керамист;
- 40 000 грн — рихтовщик;
- 37 500 грн — эндодонтист, менеджер по работе с супермаркетами, риелтор;
- 36 250 грн — зубной техник.
Напомним, в ноябре прошлого года Министерство обороны запустило проект рекрутинга в армию. Его поддержали большие онлайновые платформы — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, а также Государственная служба занятости.
Идея состоит в том, что человек может выбрать себе соответствующее подразделение и должность в соответствии со своим опытом и стать на службу именно в его ряды, а не оказаться там, куда забросит жребий мобилизации неизвестно в какой роли.
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