В Украине растут зарплаты: кто среди лидеров (исследование) — Finance.ua
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В Украине растут зарплаты: кто среди лидеров (исследование)

Личные финансы
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В Украине растут зарплаты: кто среди лидеров (исследование)
В Украине растут зарплаты: кто среди лидеров (исследование)
Тенденция на постепенное повышение заработной платы, сформировавшаяся в 2023 году, продолжается. В январе средняя заработная плата выросла на 3% и составила 19 500 грн.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.
Среди областей-лидеров выросли зарплаты в:
  • Киевской области (+150 грн. до 21 000 грн.);
  • Львовской (+230 грн. до 19 230 грн.);
  • Одесской (+500 грн. до 18 500 грн.);
  • Днепропетровской (+500 грн. до 18 500 грн.).
А вот в Харьковской области зарплата снова не выросла и уже третий месяц держится на отметке 17 500 грн.
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В январе увеличились зарплаты и для работников некоторых категорий:
  • «Страхование» — 22 000 грн, +10% к декабрю;
  • «Охрана, безопасность» — 17 500 грн, +6%;
  • «Сельское хозяйство, агробизнес» — 21 000, +5%;
  • «Недвижимость» — 36 500, +4%;
  • «Розничная торговля» — 16 000, +3%.
В рейтинге должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ІТ) должности специалистов для Сил обороны Украины: пилот дрона, стрелок, гранатометчик, минометчик (свыше 70 000 грн).
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Среди гражданских профессий (кроме руководителей и сферы ІТ) самые большие зарплаты в декабре имели:
  • 47 500 грн — медиабаер;
  • 45 000 грн — водитель-международник;
  • 42 500 грн — керамист;
  • 40 000 грн — рихтовщик;
  • 37 500 грн — эндодонтист, менеджер по работе с супермаркетами, риелтор;
  • 36 250 грн — зубной техник.
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Напомним, в ноябре прошлого года Министерство обороны запустило проект рекрутинга в армию. Его поддержали большие онлайновые платформы — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, а также Государственная служба занятости.
Идея состоит в том, что человек может выбрать себе соответствующее подразделение и должность в соответствии со своим опытом и стать на службу именно в его ряды, а не оказаться там, куда забросит жребий мобилизации неизвестно в какой роли.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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