В Украине растут зарплаты: кто среди лидеров (исследование) — Finance.ua

В Украине растут зарплаты: кто среди лидеров (исследование) Сегодня 08:00 — Личные финансы

В Украине растут зарплаты: кто среди лидеров (исследование)

Тенденция на постепенное повышение заработной платы, сформировавшаяся в 2023 году, продолжается. В январе средняя заработная плата выросла на 3% и составила 19 500 грн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

Среди областей-лидеров выросли зарплаты в:

Киевской области (+150 грн. до 21 000 грн.);

Львовской (+230 грн. до 19 230 грн.);

Одесской (+500 грн. до 18 500 грн.);

Днепропетровской (+500 грн. до 18 500 грн.).

А вот в Харьковской области зарплата снова не выросла и уже третий месяц держится на отметке 17 500 грн.

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В январе увеличились зарплаты и для работников некоторых категорий:

«Страхование» — 22 000 грн, +10% к декабрю;

«Охрана, безопасность» — 17 500 грн, +6%;

«Сельское хозяйство, агробизнес» — 21 000, +5%;

«Недвижимость» — 36 500, +4%;

«Розничная торговля» — 16 000, +3%.

В рейтинге должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ІТ) должности специалистов для Сил обороны Украины: пилот дрона, стрелок, гранатометчик, минометчик (свыше 70 000 грн).

Среди гражданских профессий (кроме руководителей и сферы ІТ) самые большие зарплаты в декабре имели:

47 500 грн — медиабаер;

45 000 грн — водитель-международник;

42 500 грн — керамист;

40 000 грн — рихтовщик;

37 500 грн — эндодонтист, менеджер по работе с супермаркетами, риелтор;

36 250 грн — зубной техник.

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Напомним, в ноябре прошлого года Министерство обороны запустило проект рекрутинга в армию. Его поддержали большие онлайновые платформы — Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, а также Государственная служба занятости.

Идея состоит в том, что человек может выбрать себе соответствующее подразделение и должность в соответствии со своим опытом и стать на службу именно в его ряды, а не оказаться там, куда забросит жребий мобилизации неизвестно в какой роли.

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