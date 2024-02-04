8 провальных аргументов для просьбы повысить зарплату — Finance.ua

8 провальных аргументов для просьбы повысить зарплату Сегодня 10:22 — Личные финансы

8 провальных аргументов для просьбы повысить зарплату

Часто работодатели сами не инициируют повышение зарплаты, поэтому работникам самим приходится просить повышения вознаграждения.

Эксперты портала robota.ua собрали фразы, которые использовать не стоит — эти слова лишь усугубят ситуацию. Будьте осторожны с ними.

📍 «Или повышаете заработную плату, или я увольняюсь»

Работодателю гораздо выгоднее повысить зарплату имеющемуся работнику, чем искать на его место нового, заниматься его адаптацией и рисковать поручать ответственные задачи. Но такая формулировка вопроса лишь показывает работодателю, что вы не дорожите компанией, не стремитесь развиваться в своей должности, вами лишь управляют деньги и приводят к неправильным решениям и аргументам. К тому же эта фраза — чистый шантаж, на который работодатели реагируют редко.

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📍 «А он получает больше»

Сравнивать себя с коллегой в заработной плате — провальная стратегия. Ведь во многих компаниях не зря засекречены зарплаты сотрудников, они могут отличаться у работников одного уровня в зависимости от опыта или навыков. Поэтому аргумент, что кто-то получает больше, прежде всего, подставляет вашего коллегу, который огласил сумму вознаграждения и его могут даже оштрафовать. А на вашу зарплату это никак и не повлияет, ведь не доказывает ценности и не показывает, за что вам платить больше.

📍 «Я уже год работаю на этом посту…»

Продолжительность вашего пребывания в должности или компании также никак не влияет на ценность как работника. Если весь этот период вашей работой не довольны до конца, вы не проявляли инициативы и не принесли доходов для компании, то дату в календаре можете отметить только карандашом, а не повышением зарплаты.

📍 «У меня есть одна идея, но сначала хочу получить повышение зарплаты»

Идеи — это прекрасно, но за них редко платят авансом. Так что если у вас есть идея, обсудите ее с руководством, работайте над ее воплощением и собирайте результаты. Если именно ваши инициативы принесут компании дополнительный доход или выгоды другого плана, то с этим можно прийти к работодателю и просить повышения зарплаты.

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📍 «Мне не хватает денег»

Ваши личные дела и расходы не интересуют работодателя. Если вам не хватает денег, то скорее могут возникнуть вопросы к финансовой грамотности, а не к руководителю. Работодатель не обязан решать ваши проблемы или помочь закрыть материальные потребности, поэтому этот аргумент точно не убедит увеличить вознаграждение.

📍 «Я не буду этого делать, пока мне не будут доплачивать»

Когда работодатель просит расширить круг ваших обязанностей, не нужно сразу просить его за это доплачивать. Если это вам по силам, можете попробовать их в качестве эксперимента, и когда у вас будут результаты, можно просить, чтобы вашу зарплату пересмотрели.

📍 «Вы меня не цените»

Аргументы типа «Я так стараюсь, а меня не ценят», «Другие компании своим работникам платят больше» или «Эта зарплата — не мой уровень» — сразу провальные. Ведь показывают работодателю, что вы не преданы бренду, зациклены только на себе и склонны драматизировать ситуацию. Они не несут никакой конкретики и выглядят как детская истерика.

📍 «Ну хоть на немножко поднимите»

Аргумент-просьба о хоть каких-то действиях не только неэффективен, но и может показать работодателю, что вы не понимаете своей ценности. Лучше называйте конкретную цифру или процент, на который вам должны повысить зарплату, аргументируя сумму своими достижениями в должности.

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