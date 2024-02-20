Подборка вакансий с зарплатой от 25 тыс. грн — Finance.ua

Подборка вакансий с зарплатой от 25 тыс. грн Сегодня 17:01 — Личные финансы

Подборка вакансий с зарплатой от 25 тыс. грн

Средняя заработная плата в Украине ежемесячно растет и сейчас она составляет 20 000 грн.

Эксперты Work. us собрали подборку вакансий, на которых работодатели обещают вознаграждение за труд выше 25 000.

Медиабайинговая компания HolyAff находится в поиске специалиста Media Buyer (Facebook), таргетолога в Киеве.

Требования к кандидату: опыт работы с Facebook (Meta), аналитические навыки и готовность постоянно совершенствовать свои знания в сфере работы с Meta, PPC или push-трафиком.

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Работодатель обещает платить за работу 40 000−70 000 грн, а также % от профита, предоставляет полную инфраструктуру для залива и лучшие условия для профессионального развития.

Горячую вакансию разместил «Крот А.О., ФЛП» — в Виннице нужен водитель-международник категории Е с опытом работы грузовым транспортом (не менее 2 лет). Указанная зарплата — 30 000−60 000 грн.

Компания обеспечивает комфортные условия труда для водителей-международников и готова взять на работу работников с инвалидностью и создать необходимые условия и оказать поддержку.

Зуботехническая лаборатория DDA из Запорожья ищет активного и целеустремленного керамиста с опытом работы от 2 лет на аналогичной должности.

От кандидата ожидается качественная и четкая работа, внимательность к деталям, аккуратность, порядочность, желание учиться и коммуникабельность.

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Компания предлагает конкурентную заработную плату от 50 000 до 80 000 грн, дружественную команду, профессиональное оборудование, официальное трудоустройство и гибкий рабочий график.

Современное СТО ищет в команду опытного и ответственного рихтовщика в Киеве. В этой должности нужно выполнять рихтовочные работы на автомобилях разных марок и моделей, выявлять повреждения кузова, заменять детали, выполнять ремонтные работы и т. д.

Условия работы: заработная плата от 40 000 до 60 000 грн в месяц, график — с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Возможна частичная оплата жилья.

Агентство недвижимости «Выбор» приглашает на работу агента по продаже недвижимости, риелтора. В этой должности нужно работать с базой объектов, подбирать объекты для покупателей, организовывать пересмотры и переговоры, предоставлять консультации покупателям.

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Специалиста ищут в Хмельницком. Опыт в сфере недвижимости приветствуется, но не обязателен. Компания предлагает возможности для развития и поддержку, предоставляет рабочее место в офисе, обучение и заработную плату в 25 000−50 000 грн.

Лаборатория Dent Line Lab разместила вакансию зубной техники, а именно CAD/САМ-дизайнера.

Требуется:

специальное профильное образование и опыт работы от 3 лет на аналогичной должности;

навыки работы в программах ExoCad, 3Shape, Sirona InLab, HyperDent;

умение работать с цирконом и протезированием на имплантах являются ключевыми.

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Компания имеет комфортный офис в центре Киева на Подоле, самое современное оборудование и качественный материал для работы. График работы — с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00/19:00. Обещанная зарплата — от 80 000 грн.

Напомним, с января 2024 практически во всех крупных городах Украины работодатели начали предлагать более высокие зарплаты. Больше всего по сравнению с декабрем 2023 года выросли предложения в Херсоне — сразу на 1500 гривен, до средних 22 500 гривен.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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