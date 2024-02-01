Кому в Україні платять найбільші зарплати — Finance.ua

Кому в Україні платять найбільші зарплати Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Кому в Україні платять найбільші зарплати

В Україні найбільшу середню зарплату можуть отримувати артилеристи та мінометники. В результаті повномасштабної війни айтівців посунули з першого місця в переліку найбільш високооплачуваних вакансій. Артилерист в середньому заробляє 120 тис. грн, а С++ програміст — 110 тис. грн.

Про це пише Oboz.ua з посиланням на дані кадрового порталу.

Серед міст найбільша зарплата в столиці. Кияни в середньому отримують 22 тис. грн. У Львові платять 20 тис. грн, у Дніпрі - 19 тис. грн.

Читайте також: Мінімальна зарплата та пенсія у 2024 році

Найменша зарплата серед українських міст — в Сумах. Там в середньому платять 14,5 тис. грн.

Посади з найбільшими зарплатами:

артилерист — 120 000 грн;

мінометник — 120 000 грн;

C++ програміст — 110 000 грн;

програміст Golang — 90 000 грн;

оператор ПТРК — 85 000 грн;

розвідник — 75 000 грн;

інженер дронів — 75 000 грн;

снайпер — 75 000 грн;

танкіст — 75 000 грн;

інструктор з тактичної медицини — 75 000 грн.

Найбільше вакансій розмістили для продавців (в середньому вони отримують 16 тис. грн). Менеджер з продажу може заробляти 25 тис. грн. Водій заробляє 25 тис. грн, адміністратор — 17 тис. грн, кухар — 19 тис. грн.

Читайте також Кому платять найбільші та найменші зарплати в Україні

Зазначимо, як йдеться в огляді Мінекономіки, в Україні середня зарплата станом на січень 2024-го досягла 17,8 тис. грн в вакансіях та 19,1 тис. грн в резюме. В умовах військового стану економічна активність підприємств залишалася низькою. Поряд з тим, як у 2022 році, так і у 2023 році спостерігалося зменшення кількості зареєстрованих безробітних, враховуючи продовження міграційних процесів, мобілізації до лав ЗСУ (такі категорії осіб припиняють реєстрацію як безробітні).

Довідка Finance.ua:

за даними Work.ua, у грудні середня заробітна плата зросла на 3% і склала 19 000 грн;

із січня 2024 року практично в усіх великих містах України роботодавці почали пропонувати вищі зарплати. Найбільше, порівняно з груднем 2023 року, зросли пропозиції в Херсоні — одразу на 1500 гривень, до середніх 22 500 гривень;

директор Київського міського центру зайнятості Дмитро Новицький повідомляв, що в Києві середній розмір заробітної плати на середину грудня 2023 року становив 14,1 тисячі гривень.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.