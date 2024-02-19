Аренда квартир в Украине: где дороже и дешевле всего снимать жилье — данные Госстата — Finance.ua
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Аренда квартир в Украине: где дороже и дешевле всего снимать жилье — данные Госстата

Недвижимость
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Аренда квартир в Украине: где дороже и дешевле всего снимать жилье — данные Госстата
Аренда квартир в Украине: где дороже и дешевле всего снимать жилье — данные Госстата
Средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в январе 2024 года составила 6 818 гривен. За месяц стоимость выросла на 3,2%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственной службы статистики.
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На первом месте по стоимости аренды по-прежнему Закарпатская область, где аренда упала на 5,3% до 12 054 гривен.
Львовщина на втором месте. Стоимость аренды с начала года выросла на 1,0% до 11 910 гривен.
На третье место вышла Ровенская область, где аренда подскочила на 35,4% до 9744 гривен.
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В Киеве аренда подорожала на 3,0% до 8989 гривен. Столица опустилась на четвёртое место по стоимости.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Стоимость аренды увеличивается в западных областях Украины.
В то же время самые низкие цены в прифронтовых Херсонской (2831 гривна), Сумской (3286 гривен) и Николаевской (3485 гривен) областях.

Справка Finance.ua:

  • по данным Bird, в январе медианная стоимость аренды двухкомнатных квартир в Киеве увеличилась на 6%. Рынок аренды в Киеве работает стабильно в последний год, без влияния обстрелов, снегопадов, заморозков, если проверять статистику средней стоимости квартиры на рынке и объективно подбирать цену перед сдачей собственной квартиры — спрос позволяет сдать ее в течение недели;
  • по данным OLX, цены на аренду квартир в Украине значительно изменились за последний год. Во многих городах страны стоимость существенно выросла, однако в некоторых регионах цены на аренду квартир несколько снизились.
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По материалам:
РБК-Україна
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