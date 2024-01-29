Аренда кравартиры: ТОП-3 самых дешевых региона в Украине — Finance.ua

Аренда кравартиры: ТОП-3 самых дешевых региона в Украине Сегодня 09:00 — Недвижимость

Аренда кравартиры: ТОП-3 самых дешевых региона в Украине, freepik.com

За год стоимость арендуемого жилья в Украине выросла в среднем на 16%. Активнее всего цены повышали владельцы квартир западных регионов. Киев к лидерам роста хоть и не попал, но все же остался в тройке самых дорогих арендованных квартир. Где в Украине можно снять квартиру за умеренную цену, а где это дастся в копеечку.

Самые низкие цены Госстат ожидается в прифронтовых областях. В Николаевской области аренда однокомнатной квартиры составляет 3501 грн, в Сумской — 3008 грн, а в Херсонской — 2960 грн.

Николаев

Для рынка недвижимости Николаева, по словам местных риелторов, прошлый год выдался довольно динамичным. Цены на аренду выросли почти вдвое.

«Если летом можно было снять однокомнатную за 1,5 тыс. гривен, то уже с осени однокомнатные квартиры сдавались за 4,5 тыс. грн, двухкомнатные — от 6 тыс. грн, а трехкомнатные — от 8 тыс. грн. Сейчас эти цены держатся», — говорит местный риелтор Евгения.

Чаще всего здесь ищут жилье переселенцы из Херсона и области. Люди уезжают и уже на месте трудоустраиваются. Часто спрашивают об аренде полицейские и семьи военных.

Что касается купли-продажи жилья, то основная ценовая дифференциация связана с районом расположения объекта и этажом.

«Квартиры в центре города всегда были и остаются более дорогими. Обычно квартиры на первом или последнем этаже на 20−30% дешевле», — говорит Евгения.

По ее словам, средняя цена однокомнатных квартир площадью от 20 до 35 кв. м. в городе варьируется от $14 до $40 тыс. Двух- или трехкомнатные квартиры площадью от 55 до 100 кв. м. обычно имеют среднюю стоимость от $28 тыс. до $60 тыс.

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Сумы

В Сумской области и в городе, в частности, цена на недвижимость всегда была одной из самых низких в Украине. В связи с войной и географическим расположением области, ее близостью к границе с врагом ситуация осталась такой же. Однако местные риелторы отмечают, что за последний год цены существенно выросли, в частности, на аренду.

«Все, конечно, зависит от локации, состояния и наполнения. Например, в отдаленных районах, таких как Химик, однокомнатную квартиру с изношенным ремонтом в старом доме можно снять за 1 тыс. грн плюс коммуналка. Но на 9-м Микрорайоне в новостройке дешевле 7 тыс. грн не найдешь, а если в ней еще и хороший ремонт, новая техника и добротная мебель, то это может быть и 14 тыс. грн», — рассказывает местный риелтор Виктор Русанов.

За двухкомнатную квартиру в Сумах придется выложить 8−20 тыс. грн, за трехкомнатную — от 10 тыс. грн, но если она в хорошем состоянии, то меньше 20 тыс. грн не найти. Желающим жить в частном доме следует рассчитывать на бюджет $500−700.

Если рассматривать рынок купли-продажи, то спрос здесь сосредоточен на жилье, которое подпадает под программы кредитования «єОселя». Несмотря на это, по словам Виктора Русанова, цены на квартиры выросли и уже достигли довоенного уровня.

«По 1-комнатным есть предложения за $13 тыс., но в среднем стоит рассчитывать на бюджет $20 тыс. Это „вторичка“. На первичке однушка без ремонта стартует от $27 тыс. и достигает $38 тыс. С ремонтом дешевле $33 тыс. не найти», — говорит эксперт.

Двухкомнатные квартиры в Сумах в зависимости от возраста, сегмента и состояния стоят от $20 тыс. и до $85 тыс. Трехкомнатная — в среднем обойдется в $43 тыс.

По словам риелтора, спрос обеспечивают в основном внутренние переселенцы. Также многие продали свои квартиры, деньги вложили в другие объекты или финансовые инструменты, а сами сейчас арендуют жилье.

Херсон

Состояние рынка недвижимости здесь местные риелторы оценивают как крайне плохое. Это касается прежде всего аренды. Многие выехали, и мало кто из них сдает квартиры. Ведь, во-первых, им не до того, они заняты своим обустройством, а во-вторых, аренда не оправдывает себя.

«Сдавать за бесценок с ремонтом, техникой никто не хочет, а дорого — не получается. Работы в городе нет, доходы у людей низкие, поэтому снимать за большие суммы мало кто может себе позволить», — говорит местный риелтор Руслан.

По его словам, есть дешевые варианты аренды за 1−1,5 тыс. грн, но это больше касается старого жилищного фонда, где нет ни нормального ремонта, ни мебели. Более комфортный сегмент с техникой, мебелью и нормальным ремонтом сдают за 2−3 тыс. грн в месяц. Варианты с качественным наполнением стоят 5−6 тыс. грн. Обычно их спрашивают приезжающие в командировку. Но это единичные случаи.

«Арендные ставки практически одинаковые на одно- и двухкомнатные квартиры. На трехкомнатные квартиры могут быть на 500−1 000 грн больше», — подчеркивает эксперт.

Что касается купли-продажи, то риелтор говорит, что цены упали процентов на 20% и сделок очень мало.

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