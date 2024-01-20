Аренда жилья в Украине — в каких городах дешевле снимать квартиру Сегодня 16:19 — Недвижимость

Аренда жилья в Украине — в каких городах дешевле снимать квартиру, Фото: pixabay.com

Цены на аренду квартир в Украине существенно изменились за последний год. Во многих городах страны стоимость существенно выросла, однако в некоторых регионах цены на аренду квартир несколько снизились.

Об этом пишут Новости. Live со ссылкой на данные платформы OLX

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине.

Больше всего за 2023 год выросли цены на аренду 1-комнатных квартир в Житомире — на 60%. По состоянию на декабрь 2023 года снимать «однушку» в месяц в этом городе стоит 8 000 грн. Самая дорогая аренда 1-комнатной квартиры зафиксирована во Львове — арендовать жилье там стоит более 15 000 грн.

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Однако в некоторых регионах стоимость аренды несколько снизилась. В частности:

в Черновцах — на 3,06%. По состоянию на декабрь 2023 года цена аренды была 8 862 грн;

в Ужгороде — на 0,83. По состоянию на декабрь 2023 года цена аренды была 14 506 грн;

В Тернополе — на 0,56%. По состоянию на декабрь 2023 года цена аренды была 8 000 грн.

Самая дешевая аренда 1-комнатной квартиры зафиксирована в Сумах — снимать жилье там стоит 3 650 грн.

Инфографика: Olx

Сколько стоит снять 2-комнатную квартиру в Украине

По данным аналитиков, стоимость аренды 2-комнатных квартир больше всего выросла в Чернигове — на 71,43%. Снимать «двушку» там стоит 6 000 грн. Дороже всего арендовать 2-комнатную квартиру в Киеве — за 20 000 грн.

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В некоторых городах Украины цены на аренду немного снизились. В Ужгороде — на 11,80%, в Черновцах — на 7,22%, в Хмельницком — на 5,56%, а в Ивано-Франковске — на 0,44%. Самая дешевая аренда 2-комнатной квартиры зафиксирована в Сумах — арендовать «двушку там можно только за 6 000 грн.»

Инфографика: Olx

Сколько стоит снять 3-комнатную квартиру в Украине

Что касается 3-комнатных квартир, то больше всего подскочили цены в Сумах — на 64,71%. Однако цена за «трешку» в этом городе до сих пор одна из самых дешевых в Украине — 7 000 грн. Самая дорогая стоимость в Киеве — аренда 3-комнатной квартиры в столице будет стоить 37 619 грн.

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Однако в некоторых регионах цены снизились. Больше всего в Черновцах и Ужгороде — стоимость там упала на 23,72% и 20,45% соответственно. Самая дешевая аренда 3-комнатной квартиры зафиксирована в Чернигове — снимать жилье там стоит 6 000 грн.

Инфографика: Olx

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