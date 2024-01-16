Аренда за год подорожала на 16%: где в Украине самое дорогое жилье — Finance.ua

Аренда за год подорожала на 16%: где в Украине самое дорогое жилье
Средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2023 года составила 6 605 гривен. За год стоимость выросла на 15,9%, что в три раза выше официальной инфляции (5,1%).
Об этом сообщает Госстат.
На первом месте по стоимости аренды находится Закарпатская область, где аренда выросла на 46,2% до 12 731 гривны.
Львовщина на втором месте. Стоимость аренды с начала года выросла на 7,4% до 11 789 гривен.
В Киеве аренда подорожала на 14,3% до 8727 гривен. Столица остается на третьем месте по стоимости.
Стоимость аренды высокая в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время, самые низкие цены в прифронтовых Херсонской (2 960 гривен), Сумской (3 008 гривен) и Николаевской (3 501 гривна) областях.
Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2022 год по Украине выросла на 32,7% 5699 гривен. На первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в два раза до 10 977 гривен. Официальная инфляция за год составила 26,6%.
Справка Finance.ua:
- как предупреждают эксперты, нынешний ценовой спад и затишье на рынке аренды изменится совсем скоро. Снимать жилье станет дороже в период двух сезонов. Причем украинцы будут искать квартиры по определенным критериям. Прошлогодние тенденции по привлечению арендаторов сохранятся и в 2024-м;
- средний рост цен на аренду в Киеве и городах-хабах возможен в пределах 10−15% в зависимости от уровня спроса, а также от уровня реальной инфляции;
- украинский маркетплейс Dim. Ria подытожил ситуацию на рынке аренды недвижимости и представил отчет аналитического центра за 2023 год. На декабрь 2023 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице составляла 16 425 грн, а в области — 9 293 грн.
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