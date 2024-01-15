Какие цены на аренду в Киеве в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

Какие цены на аренду в Киеве в 2024 году (инфографика) Сегодня 14:05 — Недвижимость

Какие цены на аренду в Киеве в 2024 году (инфографика)

Согласно данным платформы объявлений M2bomber, в январе 2024 года медианная арендная плата в Киеве составляет 13 651 грн за 1-комнатную квартиру, 16 369 грн — за 2-х комнатную и 22 479 грн — за 3-комнатную квартиру в столице. При этом, как можно увидеть на графике ниже, после новогодних праздников стоимость аренды квартир в Киеве начала постепенно расти.

При этом большинство (7,9%) однокомнатных квартир в Киеве: сдается в среднем за 11 200 грн,

двухкомнатных (10,5%) — за 15 200 грн,

а трехкомнатных (10%) — за 25 200 грн.

В январе 2024 года самая высокая арендная ставка оказалась в Печерском районе. Похоже, что временно отсутствующий доступ к метро в значительной степени снизил цены на жилье в Голосеевском районе.

Так, в Печерском районе аренда квартиры оценивается в 30 726 грн. На втором месте находится Шевченковский район, где средняя стоимость аренды составляет 22 100 грн.

В Оболонском, Днепровском и Подольском районах стоимость аренды колеблется от 17 тыс. до 15 тыс. грн. Самые низкие цены на аренду квартир зарегистрированы в Деснянском, Дарницком и Святошинском районах. Именно:

Деснянский район — 11 500 грн; Святошинский — 13 000 грн. Дарницкий — 13 500 грн;

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