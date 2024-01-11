Эксперты назвали риски для инвесторов в недвижимость Голосеевского района из-за ремонта метро — Finance.ua

Эксперты назвали риски для инвесторов в недвижимость Голосеевского района из-за ремонта метро
Стоимость недвижимости в Голосеевском районе составляет серьезный инвестиционный актив, но можно ли быть уверенным в стабильности этого рынка после возникновения проблем с метрополитеном?
Происшествие с метро в Киеве — результат проблем с содержанием и своевременным обслуживанием метро, а также хронического недофинансирования транспортной инфраструктуры столицы. Теперь часть пути для поездов на синей линии в аварийном состоянии.
При этом Голосеево всегда являлось одним из самых желанных районов для покупки недвижимости. Средняя стоимость жилья: 48 400 грн за кв. м по состоянию на декабрь 2023 года.
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«Очень сложно городам и поселкам-сателлитам по Одесской трассе, в частности, Чабанам, Гатному, частично Крюковщине, которая тоже рассчитывала на метро Теремки», — говорит обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.
Она также напомнила, что эти населенные пункты активно развивались в последние годы перед полномасштабным вторжением и разрастались, прирост населения там в десятки тысяч жителей.
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«На самом деле та часть города, которая лишилась метро, а особенно населенные пункты пригорода, упомянутые выше, не могут обойтись без подземки. Дело в неприспособленности дорог (и даже Большая окружная не спасет) к такому уровню трафика. Подземка очень разгружает и Голосеевский проспект, и Васильковскую улицу, и Демеевскую площадь. Поэтому, собственно, метро вернется. Иначе это похоронит местную власть живьем», — подчеркивает Виктория.
Риски для инвестора
Что важно учесть инвесторам в связи с закрытием метро, рассказал Ярослав Шаповалов, инвестор в недвижимость с 10 летним опытом.
«Инвесторам, особенно в экономсегменте, следует учесть риски того, что работа метро не возобновится в указанные сроки или вероятность повторных аварий. В этом случае это может в некоторой степени снизить спрос как на покупку, так и на аренду недвижимости.
Также важен фактор того, как будет решаться вопрос с альтернативными видами транспорта и вообще ситуация с дорожным трафиком, ведь постоянные пробки могут несколько повлиять на привлекательность района во всех ценовых категориях", — поделился с нами Ярослав.
Однако, по словам Шаповалова, лично для него, для инвестиций и перепродажи, не крайне важно наличие метро рядом. Ведь этот фактор обычно уже учтен и в цене покупки объекта. Более важна цена объекта по сравнению с аналогичным жильем рядом, ведь именно с ним придется конкурировать при перепродаже.
Для аренды этот фактор может быть более значимым, ведь теоретически ускоряет сдачу квартиры благодаря расширению круга потенциальных арендаторов, особенно в экономсегменте.
Больше подробностей о влиянии закрытия метро на стоимость недвижимости в Голосеевском районе столицы мы рассказали в статье:
Как меняются цены на недвижимость в некоторых районах Киева из-за ремонта метро
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