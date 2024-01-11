Эксперты назвали риски для инвесторов в недвижимость Голосеевского района из-за ремонта метро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперты назвали риски для инвесторов в недвижимость Голосеевского района из-за ремонта метро

Личные финансы
52
Эксперты назвали риски для инвесторов в недвижимость Голосеевского района из-за ремонта метро
Эксперты назвали риски для инвесторов в недвижимость Голосеевского района из-за ремонта метро
Стоимость недвижимости в Голосеевском районе составляет серьезный инвестиционный актив, но можно ли быть уверенным в стабильности этого рынка после возникновения проблем с метрополитеном?
Происшествие с метро в Киеве — результат проблем с содержанием и своевременным обслуживанием метро, ​​а также хронического недофинансирования транспортной инфраструктуры столицы. Теперь часть пути для поездов на синей линии в аварийном состоянии.
При этом Голосеево всегда являлось одним из самых желанных районов для покупки недвижимости. Средняя стоимость жилья: 48 400 грн за кв. м по состоянию на декабрь 2023 года.
Читайте также
«Очень сложно городам и поселкам-сателлитам по Одесской трассе, в частности, Чабанам, Гатному, частично Крюковщине, которая тоже рассчитывала на метро Теремки», — говорит обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.
Она также напомнила, что эти населенные пункты активно развивались в последние годы перед полномасштабным вторжением и разрастались, прирост населения там в десятки тысяч жителей.

Читайте также: Путь к финансовой независимости: как можно зарабатывать на недвижимости 🏠

«На самом деле та часть города, которая лишилась метро, ​​а особенно населенные пункты пригорода, упомянутые выше, не могут обойтись без подземки. Дело в неприспособленности дорог (и даже Большая окружная не спасет) к такому уровню трафика. Подземка очень разгружает и Голосеевский проспект, и Васильковскую улицу, и Демеевскую площадь. Поэтому, собственно, метро вернется. Иначе это похоронит местную власть живьем», — подчеркивает Виктория.

Риски для инвестора

Что важно учесть инвесторам в связи с закрытием метро, ​​рассказал Ярослав Шаповалов, инвестор в недвижимость с 10 летним опытом.
«Инвесторам, особенно в экономсегменте, следует учесть риски того, что работа метро не возобновится в указанные сроки или вероятность повторных аварий. В этом случае это может в некоторой степени снизить спрос как на покупку, так и на аренду недвижимости.
Читайте также
Также важен фактор того, как будет решаться вопрос с альтернативными видами транспорта и вообще ситуация с дорожным трафиком, ведь постоянные пробки могут несколько повлиять на привлекательность района во всех ценовых категориях", — поделился с нами Ярослав.
Однако, по словам Шаповалова, лично для него, для инвестиций и перепродажи, не крайне важно наличие метро рядом. Ведь этот фактор обычно уже учтен и в цене покупки объекта. Более важна цена объекта по сравнению с аналогичным жильем рядом, ведь именно с ним придется конкурировать при перепродаже.
Для аренды этот фактор может быть более значимым, ведь теоретически ускоряет сдачу квартиры благодаря расширению круга потенциальных арендаторов, особенно в экономсегменте.
Больше подробностей о влиянии закрытия метро на стоимость недвижимости в Голосеевском районе столицы мы рассказали в статье:

Как меняются цены на недвижимость в некоторых районах Киева из-за ремонта метро

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.