Украинцы снова должны уплатить налоги за квартиры: сколько за квадрат — Finance.ua

Украинцы снова должны уплатить налоги за квартиры: сколько за квадрат Сегодня 11:16 — Недвижимость

Украинцы снова должны уплатить налоги за квартиры: сколько за квадрат

Украинцы 2024 должны уплатить налог за свою недвижимость, если ее площадь превышает норму. При этом плата за каждый «лишний» квадрат увеличится с 97,5 до 100,5 грн.

Украинцы должны платить налог только в том случае, если они владеют недвижимостью, площадь которой выше нормы. Эта норма определена Налоговым кодексом и составляет 60 квадратов для квартиры и 120 квадратов для дома. Если у вас есть и квартира, и дом, то общая «норма» составит 180 квадратов. Однако если у вас есть две квартиры, норма все равно будет 60 квадратов (т.е. если есть две квартиры по 50 квадратов, это на 40 квадратов больше нормы).

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Считается общая площадь жилья, а не жилая. Есть еще один нюанс. Если квартира разделена между несколькими собственниками (например, членами семьи), норма для каждого применяется отдельно. К примеру, если площадь квартиры составляет 100 квадратов, однако она в равных частях принадлежит жене и мужу, налог платить не нужно (при норме в 60 квадратов на владельца каждому принадлежит всего по 50 квадратов).

Размер налога привязан к минимальной зарплате и платится за прошлый год. Учитывать нужно ту минималку, которая была по состоянию на 1 января. Каждый квадрат «лишней» площади «стоит» до 1,5% минималки. То есть если у вас квартира площадью 80 квадратов, за «лишние» 20 надо платить:

в 2022-м (за 2021-й) — 1800 грн (90 грн за квадрат)

в 2023-м (за 2022-й) — 1950 грн (97,5 грн за квадрат)

в 2024 году (за 2023 год) — 2010 грн (100,5 грн за квадрат)

в 2025-м (за 2023-й) — 2130 грн (106,5 грн за квадрат)

То есть, в следующем году налог за квартиру площадью 80 квадратов вырастет примерно на 60 грн. А еще через год — на 120 грн. Квитанция с уведомлением об оплате должна поступить до 1 июля, а заплатить нужно до 31 августа. Однако из-за проблем с реестрами может быть ситуация, когда вы должны заплатить налог, а квитанция вам не поступила. Поэтому в следующем году могут прислать квитанцию ​​сразу за два года.

Обозреватель По материалам:

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