За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Европы — Finance.ua

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За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Европы

Недвижимость
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За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Европы
За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Европы
В Европе находятся более 4 млн украинцев, вынужденно выехавших из-за войны. Часть из них планируют осесть в стране, которая предоставила убежище, поэтому для них будет актуально приобретение собственного жилья.
Насколько доступны квартиры в разных странах Европы и сколько лет нужно работать, чтобы приобрести собственные квадратные метры, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на forsal.pl.

Сколько времени нужно работать, чтобы собрать на собственную квартиру

Доступность жилья во многих странах является показателем качества жизни и экономическим развитием. Средний показатель собственного жилья в странах Европы в прошлом году составил 473 квартиры на 1 тысячу жителей.
Хотя в разных странах цены на недвижимость существенно разнятся, доступность жилья определяется еще уровнем зарплат и временем, за которое можно накопить средства на собственную квартиру или дом.
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Последний отчет Deloitte Property Index 2023 показывает, что наименее доступной европейской страной с точки зрения стоимости приобретения собственного жилья является Словакия. Чтобы купить квартиру площадью 70 кв. м, словакам нужно откладывать полностью свою зарплату на протяжении 14,1 лет. Самое дорогое жилье в Норвегии, но заработать на него там легче всего.
К примеру, столько времени следует откладывать всю зарплату для приобретения квартиры в странах:
  • Бельгия — 4,3 года;
  • Норвегия — 4,7 года;
  • Дания — 5 лет;
  • Словения — 5,6 лет;
  • Италия — 6,2 года;
  • Румыния — 6,3 года;
  • Греция — 6,6 лет;
  • Великобритания, Нидерланды, Португалия — 7,2−7,5 лет;
  • Польша — 8,1 года;
  • Хорватия — 9 лет;
  • Ирландия — 9,8 лет;
  • Венгрия — 10,2 года;
  • Эстония — 10,8 лет;
  • Сербия — 11,8 лет;
  • Чехия — 13,3 лет;
  • Словакия — 14,1 лет.

Сколько стоит жилье в странах Европы

В прошлом году почти вся Европа ощутила рост цен на жилье, отмечают авторы отчета. Самые высокие цены на покупку квартиры зафиксированы в Австрии и Германии, Франции и Норвегии. Больше всего выросли цены на жилье в Загребе и Сараево. Единственной столицей, где подешевели новые квартиры, был Копенгаген (Дания).
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Средние цены за 1 кв. м жилья в европейских странах:
  • Австрия — 4925 евро/кв. м;
  • Германия — 4800 евро/кв. м;
  • Франция — 4639 евро/кв. м;
  • Норвегия — 4204 евро/кв. м;
  • Нидерланды — 4116 евро/кв. м;
  • Великобритания — 3980 евро/кв. м;
  • Чехия — 3753 евро/кв. м;
  • Ирландия — 3473 евро/кв. м;
  • Эстония — 3122 евро/кв. м;
  • Литва — 3215 евро/кв. м;
  • Бельгия, Дания — 3104 евро/кв. м;
  • Испания — 2663 евро/кв. м;
  • Италия — 2371 евро/кв. м;
  • Польша — 1975 евро/кв. м;
  • Румыния — 1417 евро/кв. м;
  • Греция — 1330 евро/кв. м.
Отмечается, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, больше всего квартир было построено во Франции (482,2 тыс.) и Польше (238,6 тыс.)

Справка Finance.ua:

  • в Украине за три квартала 2023 года застройщики ввели в эксплуатацию 66,5 тысяч новых квартир, из которых 55,5 тысяч — это квартиры в многоквартирных домах. Соответствующие данные предоставила Государственная служба статистики;
  • по данным M2bomber, в Киеве подорожало жилье. За последние 6 месяцев на вторичном рынке столичной недвижимости цены выросли более чем на 1 700 грн — со средних 51 509 грн до 53 267 грн. За год подорожание оказалось еще больше — более 2 100 грн. В целом же по районам цены колеблются от средних 40 724 грн до 82 548 грн;
  • нередко украинцы, ища жилье в аренду, попадают в ловушки мошенников. К примеру, квартира или дом может сдаваться даже без согласия владельца, принадлежать кому-то другому или быть в ипотеке. Как же обезопасить себя, чтобы не влететь в копеечку? Рассказали специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
РБК-Україна
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