За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Европы — Finance.ua

За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Европы Сегодня 07:42 — Недвижимость

За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Европы

В Европе находятся более 4 млн украинцев, вынужденно выехавших из-за войны. Часть из них планируют осесть в стране, которая предоставила убежище, поэтому для них будет актуально приобретение собственного жилья.

Насколько доступны квартиры в разных странах Европы и сколько лет нужно работать, чтобы приобрести собственные квадратные метры, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на forsal.pl

Сколько времени нужно работать, чтобы собрать на собственную квартиру

Доступность жилья во многих странах является показателем качества жизни и экономическим развитием. Средний показатель собственного жилья в странах Европы в прошлом году составил 473 квартиры на 1 тысячу жителей.

Хотя в разных странах цены на недвижимость существенно разнятся, доступность жилья определяется еще уровнем зарплат и временем, за которое можно накопить средства на собственную квартиру или дом.

Последний отчет Deloitte Property Index 2023 показывает , что наименее доступной европейской страной с точки зрения стоимости приобретения собственного жилья является Словакия. Чтобы купить квартиру площадью 70 кв. м, словакам нужно откладывать полностью свою зарплату на протяжении 14,1 лет. Самое дорогое жилье в Норвегии, но заработать на него там легче всего.

К примеру, столько времени следует откладывать всю зарплату для приобретения квартиры в странах:

Бельгия — 4,3 года;

Норвегия — 4,7 года;

Дания — 5 лет;

Словения — 5,6 лет;

Италия — 6,2 года;

Румыния — 6,3 года;

Греция — 6,6 лет;

Великобритания, Нидерланды, Португалия — 7,2−7,5 лет;

Польша — 8,1 года;

Хорватия — 9 лет;

Ирландия — 9,8 лет;

Венгрия — 10,2 года;

Эстония — 10,8 лет;

Сербия — 11,8 лет;

Чехия — 13,3 лет;

Словакия — 14,1 лет.

Сколько стоит жилье в странах Европы

В прошлом году почти вся Европа ощутила рост цен на жилье, отмечают авторы отчета. Самые высокие цены на покупку квартиры зафиксированы в Австрии и Германии, Франции и Норвегии. Больше всего выросли цены на жилье в Загребе и Сараево. Единственной столицей, где подешевели новые квартиры, был Копенгаген (Дания).

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Средние цены за 1 кв. м жилья в европейских странах:

Австрия — 4925 евро/кв. м;

Германия — 4800 евро/кв. м;

Франция — 4639 евро/кв. м;

Норвегия — 4204 евро/кв. м;

Нидерланды — 4116 евро/кв. м;

Великобритания — 3980 евро/кв. м;

Чехия — 3753 евро/кв. м;

Ирландия — 3473 евро/кв. м;

Эстония — 3122 евро/кв. м;

Литва — 3215 евро/кв. м;

Бельгия, Дания — 3104 евро/кв. м;

Испания — 2663 евро/кв. м;

Италия — 2371 евро/кв. м;

Польша — 1975 евро/кв. м;

Румыния — 1417 евро/кв. м;

Греция — 1330 евро/кв. м.

Отмечается, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, больше всего квартир было построено во Франции (482,2 тыс.) и Польше (238,6 тыс.)

Справка Finance.ua:

в Украине за три квартала 2023 года застройщики ввели в эксплуатацию 66,5 тысяч новых квартир, из которых 55,5 тысяч — это квартиры в многоквартирных домах. Соответствующие данные предоставила Государственная служба статистики;

по данным M2bomber, в Киеве подорожало жилье. За последние 6 месяцев на вторичном рынке столичной недвижимости цены выросли более чем на 1 700 грн — со средних 51 509 грн до 53 267 грн. За год подорожание оказалось еще больше — более 2 100 грн. В целом же по районам цены колеблются от средних 40 724 грн до 82 548 грн;

нередко украинцы, ища жилье в аренду, попадают в ловушки мошенников. К примеру, квартира или дом может сдаваться даже без согласия владельца, принадлежать кому-то другому или быть в ипотеке. Как же обезопасить себя, чтобы не влететь в копеечку? Рассказали специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

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