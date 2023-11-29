Больше домов: действительно ли застройщики стали возобновлять работы на проектах — Finance.ua

Больше домов: действительно ли застройщики стали возобновлять работы на проектах Сегодня 21:02 — Недвижимость

Больше домов: действительно ли застройщики стали возобновлять работы на проектах

В Украине примерно с августа 2023 года заметно определенное оживление строительной активности на отдельных строительных площадках столичного и других регионов (прежде всего в Одессе), которые некоторое время были заморожены и неактивны.

Об этом рассказывает Виктория Берещак, обозреватель рынка недвижимости.

Она говорит — если брать в процентном соотношении, то среди более 90% ЖК, которые строились до 24 февраля 2022 года, по состоянию на сегодняшний день возобновили строительство едва половина, а из них до 35% демонстрируют приемлемую строительную динамику.

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Рынок новостроек начал оживать еще осенью 2022 года, а весной и летом 2023 года активность на стройках возросла.

По мнению руководителя департамента продаж компании Greenville Сусанны Караханян, сейчас строительство многих жилых комплексов в Киеве действительно возобновилось, несмотря на военное положение в Украине.

«Около 65% девелоперов в течение лета 2023 года объявили о возобновлении строительства, а чуть более 20% возобновили работы на строительных площадках хотя бы частично. Наша компания на осень вышла на довоенные темпы строительства (речь идет о столичных жилых комплексах Greenville Park и Greenville на Печерске). То есть, динамика сейчас положительная. Этому способствуют стабилизация ситуации на фронте и отсутствие массированных ракетных обстрелов Киева», — отметила Сусанна Караханян.

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Конечно, на динамику строительства огромное влияние оказывают не только война и обстрелы городов российскими ракетами, но и собственная финансовая подушка и финансовая модель той или иной строительной компании.

Сейчас строительство многих жилых комплексов в Киеве действительно возобновилось, несмотря на военное положение в Украине.

«В условиях ограниченного спроса, который мы наблюдаем сейчас, вопрос финансирования приоритетен в повестке дня для большинства девелоперов. На самом деле, если у компании стабильная финансовая модель, ликвидный продукт и достаточный показатель динамики строительства на площадке в течение длительного периода, то им удается получать продажи даже в нынешних условиях», — говорит Виктория Берещак. И добавляет: сейчас выиграют те игроки, которые располагают стратегическим запасом прочности и/или деньгами частных инвесторов-партнеров в качестве страховки на случай отсутствия продаж.

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«Финансирование строительства в современных реалиях актуально, как никогда. Спрос возобновляется не так быстро, как хотелось бы, а вот обязательств перед покупателями хватает. Часть застройщиков ищут партнеров, часто иностранных, чтобы решить вопросы с финансированием, часть привлекают собственные средства, если, конечно, есть такая возможность, а некоторые даже кредитуются», — рассказала Фокусу Ирина Михалева, CMO Alliance Novobud.

Фокус По материалам:

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