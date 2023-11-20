Совместное инвестирование в недвижимость — опыт Inzhur Сегодня 17:00 — Личные финансы

Совместное инвестирование в недвижимость — опыт Inzhur

Совместное инвестирование в недвижимость, можно ли обеспечить свое будущее, инвестируя таким образом?

Андрей Журжий. О результатах работы первой украинской REIT-компании в 2022—2023 году рассказал на конференции «Жить на проценты» основатель первого в Украине сервиса, позволяющего стать совладельцем объектов коммерческой недвижимости Inzhur,

Этот сервис был создан и запущен 14 февраля 2022 года, и, несмотря на полномасштабное вторжение, сервис возобновил продажи долей и выплаты дивидендов, а также получил новых инвесторов, рассказал Журжий.

Как это работает? Компания имеет лицензию от государства на управление коллективными инвестициями.

Вы инвестируете в аренду крупных объектов, затем эти объекты передаются в долгосрочную аренду на 10−30 лет крупным международным или украинским компаниям.

В результате инвесторы получают ежемесячно свои дивиденды — долю от аренды.

Как в Inzhur выбирают объекты для инвестирования:

1. Это объекты с высоким трафиком. Чем больше трафик, тем больше выручка — выше арендная плата.

2. Крупные международные или украинские операторы, с которыми заключаются контракты на 10−30 лет (не предусматривающие досрочного расторжения).

3. Объекты должны быть застрахованы в международных страховых компаниях.

«Это должны быть объекты, генерирующие денежный поток. Условно говоря, если мы говорим о ресторанах МакДональдз — они хорошо работали и в ковид, и хорошо работают сейчас. Мы говорим о продуктах, это объекты в качественных локациях, с большим трафиком, или с большим количеством людей, проживающих вокруг. Такие объекты хорошо генерировали средства и в ковид, и они продолжают генерировать средства сейчас», — отметил Журжий.

Как распределяются расходы и ответственность между совместными владельцами?

Как прокомментировал для Finance.ua Андрей Журжий, прежде чем инвестировать, нужно детально исследовать, кому вы доверяете свои средства, каковы результаты деятельности этой компании. Это касается и инвестиций в коммерческую недвижимость.

С точки зрения других рисков, связанных с повреждением имущества — это объекты, застрахованные в международных страховых компаниях от рисков повреждения, возгорания и прочего (не военных рисков).

«Относительно безопасности совладельцев мы сегодня говорим об инфраструктуре окружающей: когда в процесс вовлечены международные аудиторские компании, также у нас есть регуляторы, биржи. Фонд несет расходы, связанные со страхованием в определенных случаях и связанные с вознаграждением управляющих компаний. Есть вещи, которые мы покрываем просто за средства собственного вознаграждения. Как правило, когда мы говорим, что доходность прогнозируемая, например 8−10% или 15%, это доходность уже после расходов на уплату налогов. Вы каких-то дополнительных выплат в процессе как инвестор не несете. Выплаты посчитаны в бизнес-модели и удерживаются до момента выплаты средств», — говорит Журжий.

В чем особенности совместных инвестиций через Inzhur :

1. Порог вхождения — от 120 тыс. гривен.

2. Удаленная покупка и продажа доли.

3. Официальный пассивный доход.

4. Ведущие украинские и международные арендаторы.

5. Договоры аренды на 10−30 лет.

6. Ежемесячные дивиденды на карту.

О шагах по развитию сервиса. «Мы планируем запустить сайт до конца этого года. В 2024 году начнем разработку приложения — мобильного приложения для продажи и приобретения сертификатов. Ключевая цель — это принять участие в приватизации Государственной доли ТЦ Ocean Plaza. На наш взгляд, это очень интересный актив, который будет интересен и полезен для инвестирования», — сообщил Журжий.

Справка о возможностях по ТЦ Ocean Plaza в Киеве от Inzhur:

Доходность: от 10% годовых в USD.

Срок действия фонда недвижимости: до 2033 г.

Начальная инвестиция: от 4000 грн.

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