В июле украинцы купили рекордное количество электромобилей — Finance.ua

В июле украинцы купили рекордное количество электромобилей

Суммарный объем сегмента электромобилей по итогам июля 2025 года составил 9,7 тыс., что на 9,8% больше, чем было в июне текущего года, и на 41,1% больше по отношению к прошлогодним показателям июля-2024.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

«9716 электромобилей суммарно — это исторический рекорд объемов для нашего рынка, и основных драйверов здесь три», — говорится в сообщении.

Основные драйверы:

подорожание горючего на АЗС;

общая тенденция роста интереса к электромобилям (состоящая из улучшения их характеристик и уменьшения рыночных цен);

приближение растаможки по НДС, запланированное на 1 января 2026 года.

Последний фактор, вероятно, сейчас наиболее активно побуждает автомобилистов пересаживаться на электромобили, потому что уже через несколько месяцев они подорожают почти на треть.

По мнению аналитиков Института исследований авторынка, рост объемов в этом сегменте продолжится и дальше, как раз из-за приближения возврата НДС на растаможку электроавто, далее (со следующего года) следует ожидать некоторой паузы, проседания, продолжительностью несколько месяцев, а затем — выхода на условное статистическое плато.

Структура сегмента по итогам прошлого месяца следующая: основу составляют импортированные электромобили с пробегом, доля таких 53% или 5154 шт.

Второй по объемам подсегмент — внутренние перепродажи машин группы BEV, доля 31%, количество — 3010 шт.

Новые электроавто заняли 16% в своей группе, а в количественном измерении это 1552 шт., что снова поднимает планку для этого подсегмента, ведь это новый рекорд для впервые зарегистрированных новых электромобилей. Кстати, в группе новых легковушек первенство в июле получил электромобиль BYD Song Plus, а сама марка BYD заняла второе место среди всех марок, торгующих у нас новыми автомобилями всех типов.

Читайте также Сколько электроавто в Украине

Вот как изменились показатели по этим подсегментам по сравнению с прошлыми периодами:

внутренние перепродажи: +9,4% MM, +38,8% YY;

импорт б/у: +9,7% MM, +38,1% YY;

импорт новых: +11,2% MM, +58,0% YY

Общий парк электрического транспорта

По состоянию на конец июля 2025 г. в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов и рельсовых машин) парк транспорта группы BEV составляет 178 тыс. единиц. Больше всего в нем легковушек — 173,2 тыс. грузовиков на электротяге 3,7 тыс., также несколько электробусов (8 шт.), и почти 1,1 тыс. единиц разной мототехники.

Интересно, что больше всего в нашем парке электромобилей марки Tesla — 19,9%, хотя с самого начала «электромобилизации» до недавнего времени лидировал Nissan, доля которого сейчас 19,4%. Третий в этом списке Volkswagen с долей 12,8%.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

