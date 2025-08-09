Где проще всего получить рабочую визу: рейтинг от Remitly и Eskimoz — Finance.ua

Где проще всего получить рабочую визу: рейтинг от Remitly и Eskimoz Сегодня 13:35 — Личные финансы

В 2025 году трудовая миграция стала еще более мощным инструментом глобальной конкуренции между государствами. Сразу два международных рейтинга Remitly Eskimoz проанализировали страны, предлагающие самые благоприятные условия для привлечения иностранных специалистов.

Хотя критерии исследований отличаются, в топах обоих рейтингов повторяются такие страны, как Германия, Великобритания, Ирландия и Исландия.

Страны с открытой экономикой, прозрачными визовыми процедурами и доступными требованиями к иммигрантам становятся магнитами квалифицированных специалистов. В то же время жесткие требования к доходу могут сдерживать миграцию молодых специалистов.

Рейтинг Remitly

Аналитическая платформа Remitly оценивала доступность рабочих виз по четырем ключевым параметрам:

времени рассмотрения заявок;

стоимости подачи документов;

минимальному уровню дохода заявителя;

максимальной продолжительности действия визы.

Каждая страна получила индекс доступности (Ease of Entry). Чем выше балл, тем проще получить разрешение на трудоустройство:

1 место — Латвия (индекс 7,64). В стране действует упрощенная процедура получения «голубой карты ЕС». Рассмотрение заявки длится в среднем всего 0,3 месяца, консульский сбор £83 ($112), минимальный годовой доход £20 508 ($27 700) и максимальный срок действия визы до 5 лет.

(индекс 7,64). В стране действует упрощенная процедура получения «голубой карты ЕС». Рассмотрение заявки длится в среднем всего 0,3 месяца, консульский сбор £83 ($112), минимальный годовой доход £20 508 ($27 700) и максимальный срок действия визы до 5 лет. 2 место — Ирландия (7,32). Рабочая виза оформляется в среднем за 1,8 месяца, необходимый доход от £28 205 ($38 100), консульский сбор аналогичный — £83.

(7,32). Рабочая виза оформляется в среднем за 1,8 месяца, необходимый доход от £28 205 ($38 100), консульский сбор аналогичный — £83. 3 место — Исландия (6,58). Виза выдается до 4 лет, годовой доход от £16 973 ($22 940), консульский сбор £91 ($123). Несмотря на более продолжительное рассмотрение (около 3 месяцев), Исландия входит в число наиболее привлекательных стран для квалифицированных мигрантов.

(6,58). Виза выдается до 4 лет, годовой доход от £16 973 ($22 940), консульский сбор £91 ($123). Несмотря на более продолжительное рассмотрение (около 3 месяцев), Исландия входит в число наиболее привлекательных стран для квалифицированных мигрантов. 4 место — Германия . Введена система EU Blue Card с порогом дохода от £37 530 ($50 650), сбор £83, срок визы до 4 лет.

. Введена система EU Blue Card с порогом дохода от £37 530 ($50 650), сбор £83, срок визы до 4 лет. 5 место — США. Самый популярный вариант — виза H‑1B, срок до 6 лет, разбирательство 3,5 месяца, консульский сбор £162 ($219).

В десятку также вошли:

Великобритания (индекс 5,91) — высокая стоимость визы (от £1 420/$1 917) и высокие требования к доходу (£38 700/$52 245);

(индекс 5,91) — высокая стоимость визы (от £1 420/$1 917) и высокие требования к доходу (£38 700/$52 245); Испания, Польша, Канада и Словакия с более доступными механизмами, включая голубые карты ЕС или их аналоги.

Рейтинг Eskimoz

Компания Eskimoz анализировала более широкий спектр показателей:

иммиграционное законодательство;

расходы на визу;

требования к документам и зарплате;

время рассмотрения заявлений;

политическую стабильность;

уровень безработицы;

языковые барьеры.

Каждая страна получила итоговую оценку по шкале от 1 до 10 по каждому критерию:

1 место — Сингапур (индекс 92). Оперативная обработка заявок (до 2 недель), низкая безработица (2,1%) и визовый сбор всего $105. Успеху способствует также прозрачность процедур и политическая стабильность.

(индекс 92). Оперативная обработка заявок (до 2 недель), низкая безработица (2,1%) и визовый сбор всего $105. Успеху способствует также прозрачность процедур и политическая стабильность. 2 место — Нидерланды (индекс 81). Минимальная месячная зарплата $5746, рассмотрение визы 1,5 месяца, стоимость $377. Языковой барьер низкий, безработица 3,6%.

(индекс 81). Минимальная месячная зарплата $5746, рассмотрение визы 1,5 месяца, стоимость $377. Языковой барьер низкий, безработица 3,6%. 3 место — Чехия (индекс 76). Есть Blue Card и «карта работника», рассмотрение до 2 месяцев, сбор $216. Нужно знание чешского языка.

(индекс 76). Есть Blue Card и «карта работника», рассмотрение до 2 месяцев, сбор $216. Нужно знание чешского языка. 4 место — Новая Зеландия и Южная Корея (по 72 балла). В обеих странах высока стабильность и быстрое оформление, хотя в Новой Зеландии виза стоит $441, а в Южной Корее от $70.

(по 72 балла). В обеих странах высока стабильность и быстрое оформление, хотя в Новой Зеландии виза стоит $441, а в Южной Корее от $70. 5 место — Франция (индекс 69). Виза стоит $120, но уровень безработицы высокий (7,5%), а знание французского языка обязательно.

(индекс 69). Виза стоит $120, но уровень безработицы высокий (7,5%), а знание французского языка обязательно. 6 место — Великобритания (индекс 68). Требуется официальное предложение от работодателя. Стоимость визы $902−2057, минимальная зарплата $4049/мес.

(индекс 68). Требуется официальное предложение от работодателя. Стоимость визы $902−2057, минимальная зарплата $4049/мес. 7 место — Германия и Исландия (по 67 баллов). В Германии приоритет для дефицитных профессий, в Исландии упрощены языковые требования.

(по 67 баллов). В Германии приоритет для дефицитных профессий, в Исландии упрощены языковые требования. 8 место — Австралия (65) — длительное рассмотрение (до 19 месяцев), стоимость $1 925.

(65) — длительное рассмотрение (до 19 месяцев), стоимость $1 925. 9 место — Ирландия (64) — стабильность, но высокие сборы ($539−1 078).

(64) — стабильность, но высокие сборы ($539−1 078). 10 место — Люксембург (63) — виза стоит всего $86, но зарплатный порог $7 371/мес., один из самых высоких в мире.

