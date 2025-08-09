Где проще всего получить рабочую визу: рейтинг от Remitly и Eskimoz — Finance.ua
Где проще всего получить рабочую визу: рейтинг от Remitly и Eskimoz

В 2025 году трудовая миграция стала еще более мощным инструментом глобальной конкуренции между государствами. Сразу два международных рейтинга Remitly и Eskimoz проанализировали страны, предлагающие самые благоприятные условия для привлечения иностранных специалистов.
Хотя критерии исследований отличаются, в топах обоих рейтингов повторяются такие страны, как Германия, Великобритания, Ирландия и Исландия.
Страны с открытой экономикой, прозрачными визовыми процедурами и доступными требованиями к иммигрантам становятся магнитами квалифицированных специалистов. В то же время жесткие требования к доходу могут сдерживать миграцию молодых специалистов.

Рейтинг Remitly

Аналитическая платформа Remitly оценивала доступность рабочих виз по четырем ключевым параметрам:
  • времени рассмотрения заявок;
  • стоимости подачи документов;
  • минимальному уровню дохода заявителя;
  • максимальной продолжительности действия визы.
Каждая страна получила индекс доступности (Ease of Entry). Чем выше балл, тем проще получить разрешение на трудоустройство:
  • 1 место — Латвия (индекс 7,64). В стране действует упрощенная процедура получения «голубой карты ЕС». Рассмотрение заявки длится в среднем всего 0,3 месяца, консульский сбор £83 ($112), минимальный годовой доход £20 508 ($27 700) и максимальный срок действия визы до 5 лет.
  • 2 место — Ирландия (7,32). Рабочая виза оформляется в среднем за 1,8 месяца, необходимый доход от £28 205 ($38 100), консульский сбор аналогичный — £83.
  • 3 место — Исландия (6,58). Виза выдается до 4 лет, годовой доход от £16 973 ($22 940), консульский сбор £91 ($123). Несмотря на более продолжительное рассмотрение (около 3 месяцев), Исландия входит в число наиболее привлекательных стран для квалифицированных мигрантов.
  • 4 место — Германия. Введена система EU Blue Card с порогом дохода от £37 530 ($50 650), сбор £83, срок визы до 4 лет.
  • 5 место — США. Самый популярный вариант — виза H‑1B, срок до 6 лет, разбирательство 3,5 месяца, консульский сбор £162 ($219).
В десятку также вошли:
  • Великобритания (индекс 5,91) — высокая стоимость визы (от £1 420/$1 917) и высокие требования к доходу (£38 700/$52 245);
  • Испания, Польша, Канада и Словакия с более доступными механизмами, включая голубые карты ЕС или их аналоги.

Рейтинг Eskimoz

Компания Eskimoz анализировала более широкий спектр показателей:
  • иммиграционное законодательство;
  • расходы на визу;
  • требования к документам и зарплате;
  • время рассмотрения заявлений;
  • политическую стабильность;
  • уровень безработицы;
  • языковые барьеры.
Каждая страна получила итоговую оценку по шкале от 1 до 10 по каждому критерию:
  • 1 место — Сингапур (индекс 92). Оперативная обработка заявок (до 2 недель), низкая безработица (2,1%) и визовый сбор всего $105. Успеху способствует также прозрачность процедур и политическая стабильность.
  • 2 место — Нидерланды (индекс 81). Минимальная месячная зарплата $5746, рассмотрение визы 1,5 месяца, стоимость $377. Языковой барьер низкий, безработица 3,6%.
  • 3 место — Чехия (индекс 76). Есть Blue Card и «карта работника», рассмотрение до 2 месяцев, сбор $216. Нужно знание чешского языка.
  • 4 место — Новая Зеландия и Южная Корея (по 72 балла). В обеих странах высока стабильность и быстрое оформление, хотя в Новой Зеландии виза стоит $441, а в Южной Корее от $70.
  • 5 место — Франция (индекс 69). Виза стоит $120, но уровень безработицы высокий (7,5%), а знание французского языка обязательно.
  • 6 место — Великобритания (индекс 68). Требуется официальное предложение от работодателя. Стоимость визы $902−2057, минимальная зарплата $4049/мес.
  • 7 место — Германия и Исландия (по 67 баллов). В Германии приоритет для дефицитных профессий, в Исландии упрощены языковые требования.
  • 8 место — Австралия (65) — длительное рассмотрение (до 19 месяцев), стоимость $1 925.
  • 9 место — Ирландия (64) — стабильность, но высокие сборы ($539−1 078).
  • 10 место — Люксембург (63) — виза стоит всего $86, но зарплатный порог $7 371/мес., один из самых высоких в мире.
Payment systems