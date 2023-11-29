Сколько жилья ввели в эксплуатацию в Украине: данные за три квартала — Finance.ua
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Сколько жилья ввели в эксплуатацию в Украине: данные за три квартала

Недвижимость
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В Украине за три квартала 2023 года застройщики ввели в эксплуатацию 66,5 тысячи новых квартир, из которых 55,5 тысячи — это квартиры в многоквартирных домах. Соответствующие данные предоставила Государственная служба статистики.
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Больше новых квартир появилось в Киевской области: за девять месяцев текущего года жилищный фонд здесь увеличился на 12,2 тысячи квартир, 8,5 тысячи из которых — это квартиры в многоквартирных домах.
На втором месте по количеству ввода квартир в эксплуатацию — Киев, жилищный фонд которого за неполный год увеличился на около 12 тысяч квартир, почти все из которых расположены в многоквартирных домах.
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Третье место по приросту жилищного фонда заняла Винницкая область, в которой за три квартала было введено в эксплуатацию 7,8 тысячи новых квартир, 7,2 тысячи из которых — в многоквартирных домах.
А вот Львовская область по итогам девяти месяцев 2023 года заняла четвертое место — здесь появилось чуть меньше 6 тыс. новых квартир, 4,2 тыс. из которых — это квартиры в многоквартирных ЖК.

Справка Finance.ua:

  • Аналитики DOU выпустили статистику зарплат айтишников разных специальностей и гендера, ЛУН Статистика проанализировали данные в контексте стоимости жилья и посчитали: сколько годовых зарплат нужно, чтобы заработать на квартиру в разных регионах Украины. В среднем женщинам в ІТ придется зарабатывать на квартиру вдвое дольше, чем мужчинам.
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