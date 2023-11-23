Что влияет на стоимость квартиры — Finance.ua

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Что влияет на стоимость квартиры

Недвижимость
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Что влияет на стоимость квартиры
Что влияет на стоимость квартиры, Фото: OLX
На современном рынке недвижимости укрепляется тенденция к постоянному удорожанию. Сначала из-за пандемии, а теперь в связи с войной стоимость квадратных метров растет. И пока не просматривается никаких причин для ее снижения.
Эксперт Flombu.com рассказали, какие факторы влияют на формирование стоимости жилья и что изменилось в приоритетах украинцев при покупке недвижимости.

Локация

Одним из важнейших факторов, влияющих на установление цены на недвижимость, является ее месторасположение. Идентичные по параметрам квартиры в разных районах будут стоить по-разному. Однокомнатная квартира в центре города может стоить, как трехкомнатная, расположенная на окраине.
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Тип дома

Стоимость жилья на вторичном рынке отличается в зависимости от того, из какого материала он возведен. Квартира в кирпичном доме обойдется дороже, чем в панельном. В то же время жилье, принадлежащее к застройке 80−90-х годов (и панельные, и кирпичные дома) дешевле, чем новостройка.

Планирование

Старая планировка удешевляет квартиру. Также на цену недвижимости влияет новая, но нестандартная планировка.
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Этажность

Квартиры на первых и последних этажах дешевле жилья на среднем уровне. Дело в спросе. Скажем, жилье на верхнем этаже выбирает ограниченная категория жителей: преимущественно семьи без детей или одинокие люди.

Вид из окна

Неприглядный вид из окна «отминусует» от цены за жилье 1−2%. Также на цену помещения повлияют, например, электрические сооружения под окнами.

Состояние подъезда

Ухоженный подъезд, напротив, прибавит недвижимости стоимости. Если сделать ремонт в подъезде, можно надеяться на более высокую стоимость всех квартир в доме.
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Перспектива достройки

Если квартиру можно расширить — в сторону или вверх — ее стоимость будет выше жилья, где такая возможность не предусмотрена.
Также на рынке выше ценятся квартиры в домах со своими внутренними двориками.

Тип отопления

Цена на квартиру корректируется с учетом вида отопления. По спросу центральное отопление в жилище уступает индивидуальному. Соответственно стоимость помещения, где установлено индивидуальное отопление, выше.

Состояние квартиры

Еще недавно состояние квартиры почти не влияло на ее цену. Теперь — наоборот. Сейчас клиенты хотят всё готовое, чтобы въехать и комфортно жить.
Поэтому на стоимость дома влияет наличие и качество ремонта, в том числе замененные трубы и сантехника.
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Упорядоченность документов

Должное состояние документов на недвижимость в разы повышает вероятность покупки жилья. Этот фактор является основанием для снижения цены, если документы проблемные, или удерживает стоимость жилого помещения, если документы на квартиру упорядочены. Например, если в квартире вместо печного отопления обустроено газовое, а документально это не зафиксировано, владельцу придется либо самостоятельно узаконить такие изменения, либо учесть это в стоимости жилья.

Что изменилось в формировании цены на недвижимость во время войны

Как отметила Лариса Кучеренко, основательница компании «Рентком», во время войны снизился интерес украинцев к новостройкам с электрическим отоплением: при возможном блэкауте клиенты боятся остаться без света и возможности подключиться к какому-нибудь отоплению.
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Соответственно, возросла стоимость жилья с газовым и альтернативными видами отопления. Также увеличилось количество клиентов, которых настораживает расположение жилья вблизи стратегических объектов. Возрос спрос на жилье на средних этажах и с доступом к укрытию.
По материалам:
flombu.com
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