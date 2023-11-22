За сколько лет могут собрать на квартиру мужчины и женщины в ІТ (инфографика) — Finance.ua

За сколько лет могут собрать на квартиру мужчины и женщины в ІТ (инфографика) Сегодня 11:01 — Личные финансы

За сколько лет могут собрать на квартиру мужчины и женщины в ІТ (инфографика)

Аналитики DOU выпустили статистику зарплат айтишников разных специальностей и гендера, ЛУН Статистика проанализировали данные в контексте стоимости жилья и посчитали: сколько годовых зарплат нужно, чтобы заработать на квартиру в разных регионах Украины.

В среднем женщинам в ІТ придется зарабатывать на квартиру вдвое дольше мужчин.

Инфографика: ЛУН

Например, Software Engineer мужчине в Киеве и Львове нужно работать на однушку на вторичке одинаковое количество времени. Однако женщинам на целый год дольше, а киевским женщинам — еще и на три месячных зарплаты больше, чем львовским.

Если откладывать четверть заработной платы, то отложить на однокомнатную квартиру разработчица в Киеве сможет за 9.2 лет, когда разработчик — за 4.8. Для трехкомнатной квартиры это будет 20.4 и 11.2 лет, то есть женщинам-разработчицам придется откладывать на 9 лет дольше.

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Для женщин в продажах на трехкомнатную квартиру, откладывая по 25% зарплаты, придется потратить 40 лет, что на 20 лет дольше мужчин.

Чуть больше времени нужно, чтобы заработать на однокомнатную квартиру мужчинам менеджерам в ІТ — 1,3 года полных месячных зарплат. Женщинам снова почти вдвое больше — 2.3 года в Киеве и 2.2 во Львове.

Меньшая разница в зарплате между мужчинами и женщинами только QA/AQA Engineer. Два года 100% зарплаты нужно откладывать на однушку в Киеве мужчине и 2.7 женщине. Во Львове немного дольше — 2.3 года мужчине и 3 женщинам.

Дольше всего среди ІТ-специалистов для приобретения недвижимости в Киеве придется работать работникам сапорта — 4.5 года для однокомнатной и 7.1 и 10.2 года для двушки и трешки соответственно. Это более чем в 3 раза дольше, чем разработчикам.

Инфографика: ЛУН

Похожая ситуация и в других регионах. В Ивано-Франковске разработчик купит квартиру почти так же быстро, как С-левел в Киеве, а девопс даже быстрее — за 11 и 9 месячных зарплат соответственно. На 3-комнатную во Франковске у разработчиков, АІ-шников, менеджеров и девопсов уйдет менее двух годовых зарплат. Но женщинам в любом регионе зарабатывать на квартиру дольше.

Инфографика: ЛУН

По данным Djinni, в IT стали чаще нанимать женщин-аналитиков и продакт менеджеров, но в большинстве своем на junior уровне. Среди всех наймов доля женщин все еще не дотягивает до 30%, хотя выросла с 25% в первом квартале 2021 года до 28% в третьем квартале 2023 года.

Что касается общего трудового рынка, в Украине, согласно данным Госстата, в 2021 году женщины зарабатывают в среднем на 18,6% меньше мужчин. Этот показатель значительно сократился за последние 7 лет — еще в 2015 году он составлял 26%. Однако, как видим, в реальности совсем другие цифры, по крайней мере, в ІТ индустрии, которая считается наиболее перспективной по зарплатному фонду.

В то же время в Исландии, которая в последние 14 лет занимает первое место среди всех стран мира по гендерному равенству, проводят забастовки. По данным The Guardian, десятки тысяч жительниц Исландии вышли на улицы, потому что профессии, которые более популярны среди женщин, чем мужчин, остаются недооцененными зарплатным фондом.

Напомним, по данным Work.ua, зарплатные ожидания женщин до 20% меньше, чем у мужчин.

Как сообщал Опендатабот, с начала года женщины в Украине открыли 154 тысячи новых ФЛП и возглавили более 10 тысяч новых компаний. Больше всего новых предпринимателей зарегистрировано на Хмельнитчине, а директорами новых дел чаще всего становятся женщины на Черниговщине.

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