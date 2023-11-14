В одном из городов Украины взлетели цены на квартиры — Finance.ua

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В одном из городов Украины взлетели цены на квартиры

Недвижимость
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В одном из городов Украины взлетели цены на квартиры
В одном из городов Украины взлетели цены на квартиры, Фото: Depositphotos
В Ужгороде стоимость однокомнатной квартиры в среднем составляет около 60 тысяч долларов. Цены здесь в среднем в долларовом эквиваленте выросли на 20%. Причины: в Ужгороде практически никогда не бывает ракетных обстрелов со стороны рф и нет комендантского часа.
Об этом пишет Oboz.ua.
В долларовом эквиваленте стоимость квартир упала почти по всей Украине. В Киеве квартиры, которые еще в 2021 году продавали за 70 тыс. долларов, сейчас можно приобрести уже за 55−60 тыс. К тому же, если перевести в гривны, то в 2021 году 70 тыс. долларов стоило 1,9 млн грн. А в 2023 году 60 тыс. долларов — это уже почти 2,6 млн грн.
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То есть несмотря на то, что в долларах цены упали, в гривне они значительно выросли. Такая ситуация в большинстве украинских городов, но не в Ужгороде. Здесь цены выросли и в долларах, и в гривне.
«Сейчас квартира стоит примерно на 20% дороже, чем было в 2021-м», — рассказывает риелтор Елена Бировчак.
Риелтор Оксана Станко объясняет: если в случае вторичного рынка еще есть возможность торговаться, то с новостройками все сложнее. Значительно возросла стоимость строительства, часть материалов приходится ввозить из-за границы, ухудшилась логистика, конкуренция за материалы возросла. Все это привело к тому, что застройщикам приходится тратить гораздо больше средств. В результате это влияет и на стоимость квартиры.
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«Ситуация с покупкой квартир стабилизировалась. Если раньше активно покупали переселенцы, то сейчас уже больше наших. Строительство подорожало, поэтому цены в новостройках значительно выросли. А вот на вторичном рынке еще возможен определенный торг и есть больше шансов найти жилье на разный бюджет», — объясняет Станко.
Количество новостроек растет, при этом высокий спрос на недвижимость будет сохраняться до конца полномасштабной войны.
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По материалам:
Обозреватель
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