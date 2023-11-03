На что обращать внимание, покупая квартиру во время войны — советы Сегодня 08:00 — Недвижимость

На что обращать внимание, покупая квартиру во время войны — советы

Во время войны в Украине для покупки и продажи жилья препятствий нет. Правда, выбирать квартиры следует с осторожностью.

На что следует обратить внимание и какие нюансы учитывать, покупая квартиру во время войны, рассказывает младший юрист адвокатского объединения «Мисечко и Партнеры» Ярина Паш.

На что обращать внимание, покупая квартиру во время военного положения

Во время войны, чтобы не иметь риска при покупке жилья, нужно обращать внимание на несколько моментов. К примеру, проверять, не является ли собственником жилья физическое или юридическое лицо — гражданин рф.

проверьте, кто именно собственник жилья, не является ли случайно владельцем лицо, связанное с государством-агрессором;

обратите внимание, есть ли в наличии и правильно ли оформлены правоустанавливающие и технические документы на недвижимое имущество;

проверьте регистрацию права собственности в Реестре прав, а также посмотрите, не имеет ли такое жилье каких-либо обременений;

определите местонахождение жилья, не находится ли оно в пределах населенных пунктов, находящихся под оккупацией или на которых сейчас ведутся активные боевые действия;

попросите у контрагента подтверждение того, что у жилья нет задолженности по оплате коммуналки;

проверьте в Едином государственном реестре судебных решений, не является ли жилье, которое вы хотите купить, объектом спора;

если недвижимость вы приобретаете у юридического лица, получите информацию от контрагента о наличии полномочий у директора или другого лица по доверенности на отчуждение такого недвижимого имущества;

установите, имеет ли право выбранный нотариус осуществлять нотариальное заверение договора купли-продажи и регистрации права собственности.

Справка Finance.ua:

Стоимость однокомнатного жилья в Украине меняется в зависимости от экономической ситуации, величины спроса, хода военных событий, частоты обстрелов и т. д. Узнайте, на сколько выросли цены в самых больших городах. Однокомнатные квартиры, как правило, пользуются наибольшим спросом. Эксперты OLX Недвижимость рассказывают об изменениях, произошедших в течение последнего года, а также о ситуации с ценами на вторичном рынке в 5 крупнейших городах Украины.

Узнайте, на сколько выросли цены в самых больших городах. Однокомнатные квартиры, как правило, пользуются наибольшим спросом. Эксперты OLX Недвижимость рассказывают об изменениях, произошедших в течение последнего года, а также о ситуации с ценами на вторичном рынке в 5 крупнейших городах Украины. По предварительным данным исследования, опубликованным компанией Ernst & Young несколько месяцев назад, масштабы разрушений недвижимости в Украине в ходе полномасштабной войны превышают объемы всего нового жилья, введенного в эксплуатацию за последние семь лет. После вторжения россии практически все застройщики приостановили работу, а восстановили ее, по данным статистики, около 75%.



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