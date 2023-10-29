Як змінились ціни в Києві та передмісті в нових ЖК — дослідження Сьогодні 21:10 — Нерухомість

Як змінились ціни в Києві та передмісті в нових ЖК — дослідження

Кількість об'єктів в активній стадії реалізації в Київській області за рік зросла на 8,3%, до 221, у столиці - знизилася на 4%, до 175, повідомив засновник M4U Володимир Даниленко агентству «Інтерфакс-Україна».

Згідно з аналітичними даними компанії M4U, 2023 року ціни на первинному ринку нерухомості змінилися несуттєво.

«У жовтні-2023 середня вартість квадратного метра первинної нерухомості в Києві становить 61,8 тис. грн. Це лише на 2,2% більше, ніж у жовтні минулого року, і на 0,3% менше, ніж на початку поточного року.

В Київській області середня ціна квадратного метра зросла до 32,3 тис. грн, що на 2,3% вище порівняно з відповідним періодом минулого року і на 1,8% проти показників початку року", — повідомив Даниленко.

Він додав, що в столиці кількість новобудов в активній стадії будівництва продовжує знижуватися: рік тому їх було 185, на початку року — 182, зараз — 175. Як і раніше, найбільше житлових комплексів в активній стадії будівництва і продажів розташовані в Голосіївському (28 ЖК), Печерському (27) і Шевченківському (25) районах Києва. Найменше — у Деснянському (10), Святошинському та Оболонському (по 11) районах. Більшість пропозицій на ринку зосереджені в ціновому діапазоні 36−44 тис. грн./кв. м, серед них традиційно переважають пропозиції квартир комфорт-класу.

«Якщо ми подивимося графік зміни ціни протягом року, то помітимо незначну корекцію практично в усіх класах. Зниження вартості квадратного метра розпочалося в березні, але наприкінці літа — на початку осені ціни почали відновлюватися до рівня початку року», — повідомив Даниленко.

Приміром, квадратний метр нерухомості економ-класу за рік подорожчав на 5,2%, до 35,64 тис. грн, однак порівняно з квітнем цього року подешевшав на 1%.

У комфорт-класі зміни зовсім незначні: +1% за рік і лише +0,7% за пів року, зараз 45,1 тис. грн. У бізнес-класі нерухомість сьогодні коштує в середньому 73,9 тис. грн/кв. м — на 2,2% менше, ніж рік тому, і на 6,3% менше, ніж на початку цього року.

У сегменті елітної нерухомості (142,6 тис. грн/кв. м) також триває зниження цін: на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 2,8% порівняно з початком 2023-го. Найбільше зниження в цьому сегменті спостерігалося навесні, відтоді квадратний метр подорожчав на 2,9%.

Причини такої корекції традиційні для останнього часу: незначна зміна курсу (що впливає на частину пропозиції, де ціни прив’язані до курсу валюти), яка припала на квітень-липень, реакція забудовників на зменшення попиту протягом і після травневих ударів.

«Минулого року основною причиною зростання цін було зростання собівартості, коригування кошторисів проєктів. Цього року і валюти, і економічна ситуація в Україні загалом більш стабільні, а ринкові чинники зростання ціни відсутні. Ба більше, переважна більшість девелоперів, прагнучи залучити клієнтів, пропонує більші або менші знижки на нерухомість. Це зумовлює періодичні коливання цін, наприклад у сегментах „бізнес“ і „еліт“, де маржа дозволяє такі акції», — повідомив він.

Експерт констатував, що ринок поступово змінюється під впливом реалій воєнного часу. Відповіддю на збільшення запитів на більш бюджетне житло, зокрема з ремонтом, імовірно, стане переорієнтація частини попиту на найближчі передмістя, як це було у 2014−2015 роках.

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