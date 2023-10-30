Скільки житла приймається в експлуатацію в Україні — Finance.ua

Скільки житла приймається в експлуатацію в Україні
За попередніми даними дослідження, опублікованими компанією Ernst & Young кілька місяців тому, масштаби руйнувань нерухомості в Україні в ході повномасштабної війни перевищують обсяги всього нового житла, введеного в експлуатацію за останні сім років. Після вторгнення росії практично всі забудовники зупинили роботу, а відновили її, за даними статистики, близько 75%.
Про це пише «Слово і діло».
Скільки квартир було прийнято в експлуатацію до та під час війни
У 2018 році по всій Україні було здано в експлуатацію 103 тисячі 141 квартиру загальною площею 8 млн 682,2 тисячі квадратних метрів.
У 2019 році обсяги житлового будівництва побили рекорд за кілька років: було прийнято в експлуатацію 125 тисяч 986 квартир площею 11 млн 23,6 тисячі квадратів. В уряді прогнозували, що тенденція зростання збережеться в Україні і протягом наступних років, але згодом трапилася пандемія.
Криза через коронавірус погано вплинула на ринок нерухомості в Україні - в експлуатацію було здано 96,5 тисяч квартир площею 8 млн 444 тисячі квадратів. Крім того, в 2020-му на ситуацію із введенням житла в експлуатацію вплинула реформа Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка видавала дозволи.
У 2021 році в Україні в експлуатацію було введено 11,4 млн кв. м житла — 151 тисяча 720 квартир. Як зазначає Ernst&Young, це був рекордний показник за останні 30 років.
Минулий рік міг продовжити цю тенденцію, але через повномасштабне російське вторгнення в експлуатацію було введено на 38% менше житла — 7 млн 104 тисячі квадратів або 92 тисячі 593 квартири.
Пропозиція нового житла скоротилася практичних у всіх областях, особливо у східних та південних — там обсяги введення в експлуатацію нового житла впали на 70−90% порівняно з довоєнним роком.
Найбільше житла в 2022-му було здано в експлуатацію у Київській, Львівській, Одеській, Івано-Франківській та Вінницькій областях, а також у Києві.
За два квартали цього року в експлуатацію було здано 3 млн 593,1 тисячі квадратів житла — 44 тисячі 268 квартир.
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