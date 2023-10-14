Як змінилися ціни на житло в західних регіонах України — Finance.ua

Як змінилися ціни на житло в західних регіонах України Сьогодні 10:45 — Нерухомість

Як змінилися ціни на житло в західних регіонах України

Через ажіотажний попит на нерухомість, спричинений внутрішньою міграцією через повномасштабну війну росії проти України, вартість нерухомості в західних областях країни різко підскочила. Однак зараз ціни вже не підвищуються, а ажіотажний попит знизився ще минулого року.

Про це пише РБК-Україна.

Як розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, зростання вартості житла в західних областях України подекуди сягало від 70 до 150% залежно від рівня вакантності та попиту в тому чи іншому регіоні. На первинці ціни суттєво зросли у Львові, Ужгороді, Тернополі, Луцьку, Чернівцях, Івано-Франківську, каже Вікторія Берещак.

Ціни зросли в першому півріччі 2022 року і поки тримаються на такому ж високому рівні, однак подальшої суттєвої динаміки зростання, яка була пов’язана з ажіотажним попитом, вже немає.

«Зараз на первинному ринку, як не дивно, Львів обганяє Київ на пару відсотків по середньозваженій вартості квадрата, а Дніпро та Ужгород дихають у спину столиці, адже різниця в ціні сягає приблизно 6−8 тисяч грн на квадратний метр», — додає оглядача ринку.

Зараз середня ціна на квадратний метр, за даними ЛУН, сягає:

у Львові - 48,1 тис. грн/кв.м;

у Києві - 47,8 тис. грн/кв.м;

в Ужгороді - 42 тис. грн/кв.м;

у Дніпрі - 41,6 тис. грн/кв.м.

«При тому треба розуміти, що умовно Полтава, Івано-Франківськ, Вінниця, Тернопіль хоч і відстають від гонитви середньозважених цін, на початку війни мали стрибок цін, що раніше не було характерно для цих регіонів. Зараз можемо сказати, що перебуваємо в умовному періоді стабілізації цін в західному регіоні. Ажіотажного попиту вже немає, він зник ще минулого року. При цьому ми розуміємо, що реальний, тобто платоспроможний попит в країні зараз обмежений», — коментує теперішню тенденцію Берещак.

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Вона вважає: поки регіони-рекордсмени залишаються хабами, часто-густо перенаселеними внутрішньо переміщеними особами, чекати якогось суттєвого відкату цін на нерухомість там ні на первинці, ні на вторинці не варто.

«Тому сподіватись, що „колись воно впаде“, марна справа: надалі ціни будуть залишатися приблизно у такому ж діапазоні, аж допоки велика частина переселенців не повернуться додому і ринок не стабілізується. І навіть за цих умов стабілізація не буде виглядати як падіння, скоріше як незначний відкат з урахуванням реального рівня попиту та ринкової кореляції попит/пропозиція на той момент», — пояснює вона.

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Зараз же на первинному ринку будемо бачити незначне зростання вартості квадратних метрів, враховуючи зростання собівартості та стримувальний фактор у вигляді обмеженого платоспроможного попиту, зауважує Вікторія Берещак.

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