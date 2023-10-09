Як змінились ціни на оренду квартир у вересні (інфографіка) — Finance.ua
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Як змінились ціни на оренду квартир у вересні (інфографіка)

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Як змінились ціни на оренду квартир у вересні (інфографіка)
Як змінились ціни на оренду квартир у вересні (інфографіка)
Аналітики сайту Dim.Ria проаналізували ситуацію з орендою нерухомості в містах України.
Станом на кінець вересня 2023 року пропозиція оренди продовжує зменшуватися. Протягом року у Київській області на 47% впала кількість оголошень. У Сумській області цей показник сягнув 97%, а у Чернігівській — 60%.
Інфографіка: Dim. Ria
Інфографіка: Dim. Ria

Ціни

Станом на липень 2023 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці 21 167 грн, а в області - 8 886 грн. Порівнюючи з вереснем 2022 року, вартість житла у Києві виросла на 29%.
Аналітики визначили, що у Кіровоградській області середня ціна на однокімнатне житло впала на 40% до серпня 2023 року та на 18% протягом року.
Інфографіка: Dim. Ria
Інфографіка: Dim. Ria
Найменшу середню ціну оренди однокімнатної квартири зафіксовано у Херсонській та Сумській областях - 3 250 грн і 4 000 грн.
Інфографіка: Dim. Ria
Інфографіка: Dim. Ria

Довідка Finance.ua:

  • на початку жовтня Нацбанк відмовився від фіксованого курсу гривні до долара, але не відпустив гривню повністю: в Україні діятиме режим «керованої гнучкості». Втім, експерти вже кажуть, що курс долара може зрости, і це вплине в тому числі й на ціни на житло;
  • президент асоціації ріелторів Юрій Піта пояснив, чому в Києві подорожчала оренда квартир, але житло всеодно розбирають, як гарячі пиріжки;
  • орендодавці відчули відносно спокійне літо та повертають ціни на оренду квартир до довоєнних часів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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