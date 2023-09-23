Експерт пояснив, чому в Києві подорожчала оренда квартир, але їх всеодно «змітають» — Finance.ua
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Експерт пояснив, чому в Києві подорожчала оренда квартир, але їх всеодно «змітають»

Нерухомість
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Президент асоціації ріелторів Юрій Піта пояснив, чому в Києві подорожчала оренда квартир, але житло всеодно розбирають, як гарячі пиріжки.
Про це він розповів в інтервʼю Українським Новинам.
«Шалений попит на оренду, і дуже швидко здаються квартири, і ціни зростають. На довоєнний рівень ціни на оренду ще не повернулись, але з такою тенденцію скоро повернуться. Як мінімум ціна зараз зросла на 20%. Очікували менше, але ціни зросли більше, тому що студенти. Студенти таки можуть собі дозволити», — сказав Піта.
Найбільше квартир здається в оренду у великих містах: Львів, Київ, Одеса.
Середня вартість однокімнатної квартири в Києві починається від 12 тис. гривень.
«Якщо ще нещодавно була вартість від 10 тис., то зараз від 12… Київ і Львів в основному йдуть десь поруч, можливо у Львові трошки дорожче, але не набагато, проте менше пропозицій», — зазначив фахівець.
Також популярні двох- і трьохкімнатні квартири.
«Будь-який обʼєкт, з яким ти виходиш в оренду, в принципі за тиждень, а то і швидше — і його на ринку вже немає», — додав експерт.
Він зауважив, що Київ поступово повертається до лідерських позицій на ринку нерухомості, у тому числі завдяки наявності ППО.
«Так, так. Дійсно, люди розуміють, що безпечніше і ризиків менше і вони захищені. Та й звикають вже люди. Готові купувати, залишатись і працювати. Зростають зарплати, тому і оренда зростає. Люди можуть собі дозволити більше і краще», — запевнив Піта.
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За матеріалами:
Українські Новини
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