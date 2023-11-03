Цены на первичную и вторичную недвижимость в октябре (инфографика) — Finance.ua

Цены на первичную и вторичную недвижимость в октябре (инфографика) Сегодня 09:06 — Личные финансы

Цены на первичную и вторичную недвижимость в октябре (инфографика)

Украинский маркетплейс Dim.ria подытожил ситуацию на рынке недвижимости в октябре. Эксперты аналитического центра исследовали количество предложений и стоимость жилья на первичном и вторичном рынках.

Первичный рынок

В октябре 2023 года работают 75% отделов продаж новостроек по всей Украине.

За месяц по всей Украине в эксплуатацию введено четыре новостройки в семь секций. В течение года было сдано 84 новостройки на 178 секций, из них по Киеву — 12 домов на 30 секций.

По состоянию на октябрь 2023 года доля готовых новостроек от общего количества составляет 25%.

В Киевской области 117 готовых новостроек, и это самое большое количество среди всех областей.

Цены

По состоянию на октябрь 2023 г. самая высокая средняя стоимость за м² в столице и составляет 57 460 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат).

Если анализировать стоимость за м² в течение года, то больше всего возросла цена в Ивано-Франковской области — 48%. Также заметно выросли цены в Житомирской области — на 24% и в Сумской и Черкасской областях — на 22%.

Инфографика: Dim. ria

Исследование средней стоимости м² в таунхасах показывает, что наибольшая цена в Закарпатской области — 53 603 грн, и она выросла на 48% к октябрю 2022 года. Однако в течение года цена за м² в новых таунхаусах снизилась в Киеве и Одесской области — на 8% и 9% соответственно.

Инфографика: Dim. ria

Вторичный рынок

Исследуя предложение на вторичном рынке продажи недвижимости, наблюдается умеренное падение.

Так, в Черкасской области предложение снизилось на 28%, в Винницкой и Житомирской областях — на 11%, по сравнению с сентябрем 2023 года. Однако в Днепропетровской области количество предложения увеличилось на 31%, а в Сумской области — на 28%.

Цены

По данным исследования, за год стоимость жилья на вторичном рынке выросла по всей Украине, однако наибольший рост на однокомнатную квартиру зафиксирован в Черниговской области — 42%.

Инфографика: Dim. ria

Самая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 87 374 долларов США в Киеве. Во Львовской области однокомнатная квартира стоит 65 700 долларов США, а в Закарпатской области — 51 627 долларов США.

Инфографика: Dim. ria

Анализируя районы Киева, наибольшая стоимость сохраняется в Печерском районе — 126 574 доллара США за однокомнатную квартиру. Самая низкая цена в Деснянском районе — 43 722 доллара США.

Инфографика: Dim. ria

Напомним, по данным OLX Недвижимость, в столице за год средняя стоимость жилья с одной комнатой выросла на 16% и сейчас составляет 2,9 миллиона гривен. Объявлений о продаже однокомнатной квартиры в Киеве стало больше на 47%.

Как свидетельствует аналитика портала M2Bomber, в столице в последнее время резко возросла стоимость покупки квартир — речь идет о динамике за последние шесть месяцев. В частности, за последние шесть месяцев квадратные метры здесь подорожали более чем на 3000 гривен — с 50 150 гривен до 53 198 гривен. Также выросли цены и за последний месяц, хотя практически и незаметно — на 212 гривен.

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