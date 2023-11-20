Зарплатні очікування жінок до 20% менші, ніж у чоловіків (дослідження) — Finance.ua

Зарплатні очікування жінок до 20% менші, ніж у чоловіків (дослідження) Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Зарплатні очікування жінок до 20% менші, ніж у чоловіків (дослідження)

Від 130 до 257 років — саме стільки часу, за оцінками різних міжнародних інституцій, знадобиться для подолання гендерного розриву в оплаті праці.

До 2030 року Україна планує скоротити гендерний розрив в оплаті праці до 13,6%. Не подолати, а хоча б скоротити до рівня країн ЄС. Різний рівень зарплати для чоловіків та жінок — один із численних проявів дискримінації у сфері праці.

Work.ua зʼясував , чи є нерівність на етапі формування зарплатних очікувань жінок та чоловіків.

На які зарплати претендують жінки та чоловіки

Під час публікації резюме на сайті Work.ua шукачі можуть вказувати бажаний рівень заробітної плати. Тож експерти порталу із пошуку роботи проаналізували, як відрізняються зарплатні очікування користувачів залежно від одного критерію — статі. Виявилося, що фінансові амбіції жінок скромніші, ніж у чоловіків.

Далі для експерименту аналітики вибрали професії, в яких кількість шукачів обох статей приблизно однакова. Експерти залишили одну геолокацію — Київ, та залишили у вибірці тільки тих кандидатів, які розглядають повну зайнятість.

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Думаєте, гендерний розрив зник? Перевіримо за вибраними посадами:

Аналітик із досвідом роботи від 5 років. Середня бажана зарплата в кандидатів-чоловіків — 37 500 грн. У жінок — 30 000 грн.

Директор із маркетингу з досвідом роботи від 5 років. Чоловіки очікують отримувати за таку роботу в середньому 72 500 грн, а жінки — 70 000 грн.

Менеджер із продажу з досвідом роботи від 2 років. Зарплатні очікування чоловіків — 25 000 грн, жінок — 20 000 грн.

Офіціант із досвідом роботи від 2 років. Чоловіки очікують одержувати на цій посаді 25 000 грн, а жінки — 23 000 грн.

Логіст із досвідом роботи від 2 років. Тут ми нарешті побачили гендерну рівність. Середня очікувана зарплата в обох статей — по 25 000 грн.

Як бачимо, за деякими посадами зарплатні очікування шукачів відрізняються на 20%. Такі тенденції є і в IT-сфері. Так, аналітики Djinni виявили, що зарплатні очікування жінок тут на 10−30% нижчі, ніж у чоловіків.

«Насамперед і серед жінок, і серед чоловіків можуть бути ті, хто коректно визначає достатню заробітну плату, і ті, хто занижує цю планку. Люди очікують, що роботодавець сам запропонує їм більше. Але це хибна стратегія, яка може призвести до розчарування. Усе ж таки варто покладатися на себе», — підкреслює психологиня Анастасія Рихлюк.

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За її словами усім шукачам варто вміти адекватно та реалістично оцінювати себе та свою роботу і не перекладати цю відповідальність на роботодавців. А для цього слід памʼятати про власну цінність та будувати адекватну самооцінку.

Цікавий факт: дослідження «Жінки, бізнес і закон-2019», проведене Світовим банком ще у 2019 році, показало , що лише шість країн у світі досягли гендерної рівності. Це Бельгія, Данія, Франція, Латвія, Люксембург і Швеція.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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