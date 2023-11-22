Цены на квартиры в Украине пересчитали: где самые дешевые — Finance.ua

Цены на квартиры в Украине пересчитали: где самые дешевые Сегодня 14:01 — Недвижимость

Цены на квартиры в Украине пересчитали: где самые дешевые, Фото: freepik.com

В Украине после жаркого сезона снизились цены на аренду жилья по всей стране. При этом постепенно дорожают квартиры на продажу.

Об этом пишет Oboz.ua.

Западные области

В Украине, наряду со столицей, в лидеры и по росту спроса, и по уровню цен попали три западные области: Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская. Большое количество переселенцев в марте прошлого года создало настоящий ажиотажный спрос в этих регионах. Тогда цены выросли в два-три раза. Сейчас произошла стабилизация, однако недвижимость здесь все еще в разы дороже, чем до полномасштабной войны.

Сейчас квартиру можно арендовать за 350−400 долларов. Но это цены, соответствующие стоимости жилья в столице. В то же время выросли цены и на покупку жилья. Значительно увеличилось количество новостроек.

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Сейчас застройщики из Днепра и даже из Запорожья, где первичный рынок был небольшим и до полномасштабной войны, запускают проекты в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях.

Если сравнивать темпы роста, то среди трех указанных областей больше всего цена выросла в Ивано-Франковской области. Здесь жилье подорожало на 37,9%. Во Львовской области с октября 2022-го цены выросли на 25,7%, а в Закарпатье — на 18,5%. Средняя стоимость жилья составляет:

во Львовской области — 65 700 долларов,

в Закарпатской — 51 627 долларов,

в Ивано-Франковской — 44 278 долларов.

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Ситуация с покупкой квартир также стабилизировалась. Если раньше активно покупали переселенцы, то сейчас больше местные.

Цены на квартиры в Киеве

В Киеве ситуация на рынке недвижимости тоже кардинально изменилась после начала полномасштабной войны. Однако, в отличие от ситуации в западных областях, здесь рынок фактически остановился в марте 2022 года. Сейчас ситуация стабилизировалась.

В Киеве однокомнатная квартира в среднем стоит 87 374 доллара (+8,7% к прошлогоднему показателю). Однако в панельном доме в хрущевке можно найти однокомнатную квартиру за 60−65 тыс. долларов.

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Следует отметить, что цены в гривне на недвижимость выросли за счет девальвации доллара сразу после начала полномасштабной войны. В то же время в долларах стоимость жилья сначала снизилась по всей стране, затем начала планомерно расти.

Где самые дешевые квартиры в Украине

Средняя стоимость однокомнатной квартиры наименьшая (без учета временно оккупированной территории) в Николаевской области. Там за «однушку» просят 23 275 долларов (на 1,2% дешевле, чем в прошлом году). На втором месте — Херсонская область. Здесь однокомнатная стоит 23 627 долларов (+5%). Ниже 30 000 долларов за квартиру цены еще в ряде областей. В частности: в Запорожской — 23 716 долларов (+2,8%); Кировоградской — 24 124 доллара (+9,5%); Сумской — 26 292 доллара (+26,4%).

Относительно дешевые квартиры можно найти и в городах с дорогой недвижимостью. К примеру, небольшая однокомнатная смарт-квартира в трехэтажном доме в частном секторе Киева может стоить около 18 тыс. долларов. Правда, за такие средства площадь жилья будет составлять всего около 14 квадратов, а в квартире не будет централизованного отопления, водоснабжения (вместо этого — скважина и индивидуальное отопление).

Обозреватель По материалам:

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