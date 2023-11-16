Украинцы могут онлайн проверить будущую недвижимость — полезные ссылки Сегодня 16:02 — Недвижимость

Украинцы могут онлайн проверить будущую недвижимость — полезные ссылки

Украинцы смогут подробно проверять будущую недвижимость. Все сведения о необходимых документах для регистрации специального имущественного права теперь открыты на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

«На портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ) стала доступна опция пересмотра сведений по специальному имущественному праву. Теперь каждый пользователь сможет проверить будущие объекты недвижимости и узнать всю необходимую информацию об их строительстве», — говорится в сообщении.

Что можно узнать

Пользователи могут проверить, имеет ли право застройщик на выполнение строительных работ, а также пересмотреть проектную документацию на строительство, градостроительные условия и ограничения.

Эти данные можно найти в следующих разделах портала:

Договор по организации и финансированию строительства.

Сведения об определении гарантийной доли и распределении прав.

Заявление о регистрации имущественного права в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ДРРП).

В ЕГЕСБ уже доступны 11 зарегистрированных заявлений от заказчиков строительства. При этом еще более 60 объектов строительства пользователи уже начали создавать необходимые для регистрации специального имущественного права.

Справка Finance.ua:

специальное имущественное право — разновидность имущественного права на объекты, находящиеся на этапе строительства;

теперь, прежде чем зарегистрировать такое право, застройщик должен создать ряд определенных документов в ЕГЭСБ, среди которых — заявление о государственной регистрации специального имущественного права. Также застройщик должен обнародовать подробную информацию об объекте строительства и сведения о себе;



на портале «Дія» также доступен кабинет «Моя стройка». В нем отображаются все документы, в которых пользователь указан в качестве заказчика строительства.



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