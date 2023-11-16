Украинцы могут онлайн проверить будущую недвижимость — полезные ссылки — Finance.ua
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Украинцы могут онлайн проверить будущую недвижимость — полезные ссылки

Недвижимость
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Украинцы могут онлайн проверить будущую недвижимость — полезные ссылки
Украинцы могут онлайн проверить будущую недвижимость — полезные ссылки
Украинцы смогут подробно проверять будущую недвижимость. Все сведения о необходимых документах для регистрации специального имущественного права теперь открыты на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
«На портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ) стала доступна опция пересмотра сведений по специальному имущественному праву. Теперь каждый пользователь сможет проверить будущие объекты недвижимости и узнать всю необходимую информацию об их строительстве», — говорится в сообщении.

Что можно узнать

Пользователи могут проверить, имеет ли право застройщик на выполнение строительных работ, а также пересмотреть проектную документацию на строительство, градостроительные условия и ограничения.
Эти данные можно найти в следующих разделах портала:
  • Договор по организации и финансированию строительства.
  • Сведения об определении гарантийной доли и распределении прав.
  • Заявление о регистрации имущественного права в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ДРРП).
В ЕГЕСБ уже доступны 11 зарегистрированных заявлений от заказчиков строительства. При этом еще более 60 объектов строительства пользователи уже начали создавать необходимые для регистрации специального имущественного права.

Справка Finance.ua:

  • специальное имущественное право — разновидность имущественного права на объекты, находящиеся на этапе строительства;
  • теперь, прежде чем зарегистрировать такое право, застройщик должен создать ряд определенных документов в ЕГЭСБ, среди которых — заявление о государственной регистрации специального имущественного права. Также застройщик должен обнародовать подробную информацию об объекте строительства и сведения о себе;
  • на портале «Дія» также доступен кабинет «Моя стройка». В нем отображаются все документы, в которых пользователь указан в качестве заказчика строительства.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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