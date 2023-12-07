Как изменились цены на первичном и вторичном рынках недвижимости: данные за ноябрь (инфографика) — Finance.ua

Как изменились цены на первичном и вторичном рынках недвижимости: данные за ноябрь (инфографика) Сегодня 12:04 — Недвижимость

Как изменились цены на первичном и вторичном рынках недвижимости: данные за ноябрь (инфографика)

Аналитики украинского маркетплейс Dim.Ria представили отчет о состоянии рынка недвижимости осенью 2023 года.

Новостройки

В ноябре 2023 года активно работали 75,4% отделов продаж новостроек по всей Украине. Наивысший процент работающих отделов продаж зафиксирован в Тернопольской области — 97%.

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Согласно исследованию, в течение сентября-ноября 2023 года в эксплуатацию введено 28 новостроек на 48 секций. Из них два дома на три секции в Киеве и три новостройки в Киевской области.

Цены

По состоянию на конец ноября, самая высокая средняя стоимость за м² в столице составляет 57 639 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат), но по сравнению с сентябрем 2023 цена упала на 0,7%.

Инфографика: Dim. Ria

К сентябрю 2023 года наиболее заметно снижение средней цены за м² в Тернопольской области — на 28%. Если анализировать стоимость за м² в ноябре 2023 года к ноябрю 2022 года, то больше всего выросла цена в Ивано-Франковской области — на 52%, и на 25% - в Житомирской области.

Также повышение стоимости за м² наблюдается в Сумской и Черкасской областях — на 19 и 20%.

Анализ стоимости жилья в новостройке по районам Киева показывает, что максимальные цены в Печерском и Шевченковском районах и составляют соответственно 224 511 грн/м² и 134 000 грн/м². Минимальная стоимость в Деснянском районе — 21 700 грн/м².

Инфографика: Dim. Ria

Вторичная недвижимость

В течение осени 2023 года предложение продаж на вторичном рынке недвижимости росло. Так, в Киеве и Киевской области количество объявлений увеличилось в несколько раз.

Если сравнивать с сентябрем 2023 года, предложение заметно уменьшилось в Черкасской области на 30% и в Житомирской области на 38%.

Цены

На вторичном рынке продаж средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве — 89 475 долларов США. К сентябрю 2023 года цена выросла на 3%, а к ноябрю 2022 года — на 12%. На второй строчке по стоимости однокомнатной квартиры идет Львовская область и цена составляет 66 552 доллара США.

Инфографика: Dim. Ria

По состоянию на ноябрь 2023 года в лидерах по цене однокомнатной квартиры Винницкая область — 48 102 доллара США. За осень на 13% выросла стоимость однокомнатной квартиры в Житомирской области.

Анализируя районы Киева, самая большая стоимость держится в Шевченковском районе — 79 761 доллар США за однокомнатную квартиру. Самая низкая цена — в Деснянском районе — 53 824 доллара США.

Инфографика: Dim. Ria

Напомним, по данным сайта M2bomber, за последние 6 месяцев на вторичном рынке столичной недвижимости цены выросли более чем на 1 700 грн — со средних 51 509 грн до 53 267 грн. За год подорожание оказалось еще больше — более 2 100 грн. В целом же по районам цены колеблются от средних 40 724 грн до 82 548 грн.

Эксперты Flombu.com рассказали , какие факторы влияют на формирование стоимости жилья и что изменилось в приоритетах украинцев при покупке недвижимости.

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