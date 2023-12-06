Все, кому с начала войны присвоили звание Героя, получат собственное жилье, — Зеленский — Finance.ua
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Все, кому с начала войны присвоили звание Героя, получат собственное жилье, — Зеленский

Недвижимость
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Все, кому с начала войны присвоили звание Героя, получат собственное жилье, — Зеленский
Все, кому с начала войны присвоили звание Героя, получат собственное жилье, — Зеленский
Всем защитникам Украины, которые получили с начала военной агрессии рф звание Героя и ставли кавалерами ордена «Золотая Звезда», будет предоставлено от государства собственное жилье.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Президент отметил, что в стране начинают реализовывать важную инициативу по принципу: «Украина защищает тех, кто защищает Украину».
«По этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена „Золотая Звезда“. Все без исключения», — подчеркнул Зеленский.
По его словам, подобными наградами было отмечено уже 360 украинцев с начала российского полномасштабного вторжения.
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«Государство позаботится о каждом из них — и о тех, кто с нами, и о семьях всех тех, кто отдал свою жизнь за страну», — заявил президент.
Также глава государства поблагодарил всех украинских защитников-Героев за мужественный отпор интервентам.
«Я искренне благодарю семьи погибших за выдержку и отвагу. Я искренне верю, что однажды о доблести и подвигах каждого Героя Украины будут знать все в мирной Украине — Украине, которая победила. Которая победит», — говорится в обращении Зеленского.
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Напомним, к концу этого года 2,5 тыс. ветеранов получат компенсацию за собственное жилье. 1750 ветеранов и членов их семей уже получили компенсацию за жилье на свои личные банковские счета, а более 200 из них уже приобрели собственные дома.
Получить средства на жилье или улучшение жилищных условий вправе участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших.
Для этого необходимо стать на квартирный учет, подав соответствующее заявление в исполнительный отдел органа местного самоуправления (его должны подписать все члены семьи).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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