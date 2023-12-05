Сколько средств задонатили граждане на ВСУ — Finance.ua

Сколько средств задонатили граждане на ВСУ Сегодня 16:05

Сколько средств задонатили граждане на ВСУ

С самого начала полномасштабной войны на территории Украины обычные граждане любыми способами помогают защитникам. В частности, наиболее распространенной помощью являются донаты, ведь украинцы за время войны отправили немалые суммы в благотворительные фонды.

Об этом сообщили в Стратегическом командовании ВСУ.

Так, по данным, недавно обнародованным СтратКомом ВСУ, известно, что с самого начала полномасштабной войны, которую развязала россия (т.е. с 24 февраля 2022 года) украинцы задонатили на армию более 100 миллиардов гривен.

Читайте также Сколько средств задонатили украинцы в крупнейшие фонды в 2023 году (инфографика)

Известно, что начиная с февраля 2022 по май 2023 года банки, частные компании и обычные украинцы перевели на оборону, а также на гуманитарную помощь ВСУ около 99 миллиардов гривен.

В то же время за первые три квартала 2023 года благотворительные фонды, в которые регулярно донатят украинцы, перевели около 12,5 миллиарда гривен на Вооруженные силы и другие военные формирования.

Таким образом, общая сумма, которую украинцы задонатили с начала полномасштабного вторжения, составляет более 100 миллиардов гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The page По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.