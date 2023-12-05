Сколько средств задонатили граждане на ВСУ — Finance.ua

Сколько средств задонатили граждане на ВСУ
С самого начала полномасштабной войны на территории Украины обычные граждане любыми способами помогают защитникам. В частности, наиболее распространенной помощью являются донаты, ведь украинцы за время войны отправили немалые суммы в благотворительные фонды.
Об этом сообщили в Стратегическом командовании ВСУ.
Так, по данным, недавно обнародованным СтратКомом ВСУ, известно, что с самого начала полномасштабной войны, которую развязала россия (т.е. с 24 февраля 2022 года) украинцы задонатили на армию более 100 миллиардов гривен.
Известно, что начиная с февраля 2022 по май 2023 года банки, частные компании и обычные украинцы перевели на оборону, а также на гуманитарную помощь ВСУ около 99 миллиардов гривен.
В то же время за первые три квартала 2023 года благотворительные фонды, в которые регулярно донатят украинцы, перевели около 12,5 миллиарда гривен на Вооруженные силы и другие военные формирования.
Таким образом, общая сумма, которую украинцы задонатили с начала полномасштабного вторжения, составляет более 100 миллиардов гривен.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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