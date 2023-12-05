Нацбанк выпустил новую памятную монету, посвященную волонтерам (фото) — Finance.ua

Нацбанк выпустил новую памятную монету, посвященную волонтерам (фото) Сегодня 15:15

Нацбанк выпустил новую памятную монету, посвященную волонтерам (фото), Фото: НБУ

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный презентовал новую памятную монету «Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!» Она посвящена украинским волонтерам, которые донатят, организуют сбор средств, приобретают и доставляют технику, снаряжение, продукты, лекарства и т. д.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основным мотивом дизайна памятной монеты «Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!» стало плетение маскировочной сетки.

Как выглядит монета

«На аверсе монеты мы видим символические руки, плетущие маскировочную сетку. Мы не знаем чьи они — женские, мужские, детские. Но это и не важно. Ведь каждый вплел свою ленту в символическую маскировочную сетку, которая является образом нашего совместного действия и солидарности — быть рядом друг с другом и собственными руками делать общее дело ради кого-то, ради всех», — объяснил глава Национального банка.

На реверсе монеты — стилизованная карта Украины в виде маскировочной сетки как символа объединенной страны, переплетенная и сплоченная для достижения общей цели.

Фото: НБУ

Монета номиналом 5 гривен изготовлена ​​из нейзильбера, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», масса — 16,5 г, диаметр — 35,0 мм. Гурт монеты — рифленый.

Дизайн монеты создал молодой художник, студент Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александр Резников, летом этого года проходивший практику в НБУ. Скульптор — Владимир Атаманчук.

Как приобрести

Купить памятную монету «Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!» можно будет с 6 декабря 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

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В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 25 тысяч шт. памятных монет, в том числе 15 тысяч шт. будут доступны в первый день продажи.

Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк и ПриватБанк ) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

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