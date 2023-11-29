Нацбанк выпустил новую памятную монету «Українська мова» из нейзильбера (видео) — Finance.ua
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Нацбанк выпустил новую памятную монету «Українська мова» из нейзильбера (видео)

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Национальный банк Украины 29 ноября выпустил новую памятную монету «Українська мова».
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
«С сегодняшнего дня памятная монета „Українська мова“ из нейзильбера уже в обращении. Номинал монеты 5 гривен», — сказано в сообщении.

Как она выглядит

На аверсе размещена стилизованная буква «Ї» с соловьем, символизирующая мелодичность украинского языка, а также текстура из контуров букв украинского алфавита, что ассоциативно напоминает гнездо, которое является символом дома и оберегом семьи.
На реверсе — стилизованная композиция из букв украинского алфавита, в которой выделены буквы Ґ, Ї, Є, І, которые отличают украинский язык фонетически и графически среди культур, которые пользуются кириллицей.
Из фактурных букв состоит изречение «наша мова України». Элементы композиции подчеркивают интеграцию языка в современные гаджеты, цифровые устройства, информационные сети.
Тираж — до 75 000 штук в сувенирной упаковке. Продажа монет стартует с 29 ноября.
Напомним, ранее Национальный банк Украины выпустил памятную монету с символом следующего года — Драконом с посвящением Вооруженным Силам Украины. Памятная монета Год Дракона введена в обращение 24 ноября 2023 года. Ее номинал — 5 гривен. Тираж — 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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