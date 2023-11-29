Нацбанк выпустил новую памятную монету «Українська мова» из нейзильбера (видео) — Finance.ua

Нацбанк выпустил новую памятную монету «Українська мова» из нейзильбера (видео)
Национальный банк Украины 29 ноября выпустил новую памятную монету «Українська мова».
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
«С сегодняшнего дня памятная монета „Українська мова“ из нейзильбера уже в обращении. Номинал монеты 5 гривен», — сказано в сообщении.
Как она выглядит
На аверсе размещена стилизованная буква «Ї» с соловьем, символизирующая мелодичность украинского языка, а также текстура из контуров букв украинского алфавита, что ассоциативно напоминает гнездо, которое является символом дома и оберегом семьи.
На реверсе — стилизованная композиция из букв украинского алфавита, в которой выделены буквы Ґ, Ї, Є, І, которые отличают украинский язык фонетически и графически среди культур, которые пользуются кириллицей.
Из фактурных букв состоит изречение «наша мова України». Элементы композиции подчеркивают интеграцию языка в современные гаджеты, цифровые устройства, информационные сети.
Тираж — до 75 000 штук в сувенирной упаковке. Продажа монет стартует с 29 ноября.
Напомним, ранее Национальный банк Украины выпустил памятную монету с символом следующего года — Драконом с посвящением Вооруженным Силам Украины. Памятная монета Год Дракона введена в обращение 24 ноября 2023 года. Ее номинал — 5 гривен. Тираж — 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.
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