Продать недвижимость: правовые аспекты, связанные с призывом и мобилизацией — Finance.ua

Продать недвижимость: правовые аспекты, связанные с призывом и мобилизацией Сегодня 15:08 — Недвижимость

Продать недвижимость: правовые аспекты, связанные с призывом и мобилизацией

Проект закона о мобилизации сейчас находится на стадии доработки, и нам пока не известно, как именно новый документ будет отличаться от предыдущего скандального варианта. Однако его могут внести на рассмотрение Верховной Рады уже в ближайшие дни.

Елена Маленкова, управляющий партнер KDU Realty Group, инвест-консультант обращает внимание:

«Нас пугают тем, что мужчины-военнообязанные не смогут продать недвижимость, если они не приедут в ТЦК или проигнорируют повестку в любом электронном кабинете.

Это реально возможно как технически, так и юридически. Лицо вносят в реестр должников, и оно автоматически ничего не может продать.

Но я надеюсь, что так далеко наши власти не зайдут, потому что тогда мы просто перестанем быть демократическим государством с рыночной экономикой.

Сейчас мужчины могут продать недвижимость, даже если они там зарегистрированы, потому что ограничения касаются только несовершеннолетних детей. Купить квартиру с зарегистрированным лицом старше 18 лет закон не запрещает. На это лишь добрая воля покупателя".

Владимир Копоть поддерживает коллегу и отмечает, что такое требование закона было бы неконституционным и должно быть проигнорировано при голосовании:

«Сейчас я бы не спешил говорить о нюансах продажи недвижимости через мобилизационный законопроект. Во-первых, его не приняли, во-вторых, он не содержит запрета на продажу. То есть если мужчина призывного возраста предоставит свои сведения о своем местонахождении в ТЦК, то санкции, предусмотренные законопроектом, к нему применяться не будут. Речь идет только об уклонистах, которые не выполнят требования закона. Тогда да, право распоряжения недвижимым имуществом будет ограничено».

Необходимость продажи недвижимости приводит к возникновению многих вопросов, особенно во время военного положения. Важно оставаться осведомленным об изменениях в законодательстве, а также действовать ответственно.

Однако если есть желание и настойчивость — эту задачу можно выполнить. Наиболее существенный вопрос, который беспокоит — когда будет возможность свободно выбирать города для проживания с учетом вопросов безопасности или, возможно, вернуться домой

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