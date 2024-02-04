Аренда жилья в Чехии: какие цены в регионах и где искать варианты квартир — Finance.ua

Аренда жилья в Чехии: какие цены в регионах и где искать варианты квартир Сегодня 15:22 — Личные финансы

Аренда жилья в Чехии: какие цены в регионах и где искать варианты квартир

Украинским беженцам в Чехии после 150 дней проживания в гуманитарном жилье необходимо арендовать квартиру или комнату. С сентября 2024 года этот срок сократят до 90 дней.

В каких регионах страны самая дешевая аренда жилья и на каких ресурсах можно искать варианты квартир, пишет proukrainu.blesk.cz

В каких регионах аренда жилья самая дешевая

Самая дешевая аренда жилья в Чехии — в приграничных регионах с промышленным прошлым. Города там уже начинают культурно развиваться, но цены на квартиры не повышаются.

В частности, в Устецком крае стоимость аренды квадратного метра составляет 172 чешские кроны (692 евро за квартиру на 100 кв. м), в Моравско-Силезском — 180 крон (724 евро за 100-метровое жилье).

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Средняя стоимость арендной платы за 1 кв. м в Чехии — 287 чешских крон (11,55 евро). Это значит, что квартира площадью 50 кв. м в среднем обойдется в 577 евро в месяц.

Цены на аренду жилья за 1 кв. м следующие:

Прага — 342 кроны (13,77 евро);

Среднечешский край — 248 крон (13,77 евро);

Южночешский край — 204 крон (8,21 евро);

Пльзенский край — 227 крон (9,14 евро);

Карловарский край — 184 крон (7,41 евро);

Устецкий край — 172 крон (6,92 евро);

Либерецкий край — 204 крон (8,21 евро);

Краловоградецкий край — 212 крон (8,53 евро);

Пардубицкий край — 215 крон (8,65 евро);

Оломоуцкий край — 204 крон (8,21 евро);

Морево-Силезский край — 180 крон (7,24 евро);

Южноморавский край — 275 крон (11,07 евро);

Злинский край — 194 крон (7,81 евро);

край Высочина — 182 крон (7,33 евро).

На каких ресурсах можно найти варианты аренды жилья

Спрос на аренду жилья в Чехии высокий, а с сентября искать крышу над головой придется даже уязвимым категориям беженцев, которые пока имеют право оставаться в бесплатном гуманитарном жилье и после 150 дней.

В Чехии действуют платформы с объявлениями от владельцев недвижимости и такие, на которых можно воспользоваться услугами риэлтора. Самые известные:

sreality.cz — портал поиска жилья по территории и цене. Доступны чешская, английская, русская версии. За помощь риэлторам нужно платить.

bezrealitky.cz — ресурс для поиска жилья без посредников. Есть только версия на чешском языке. Можно получить помощь в оформлении договора за небольшую оплату и полное юридическое сопровождение владельцам.

Также можно искать варианты жилья на таких ресурсах с разными рубрикаторами:

На портале по поиску жилья BezRealitky советуют арендовать большие по площади квартиры, потому что стоимость квадратного метра у таких ниже, а одно из преимуществ — совместное проживание с другими людьми.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

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