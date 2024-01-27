Сколько украинские беженцы платят за жилье в Чехии — Finance.ua

Сколько украинские беженцы платят за жилье в Чехии Сегодня 08:37 — Недвижимость

Сколько украинские беженцы платят за жилье в Чехии

Большинство украинских беженцев в Чехии оплачивают жилье самостоятельно. Половине людей приходится отдавать за крышу над головой более 30% своих доходов.

В то же время, четверти трудоустроенных беженцев не хватает денег, чтобы покрывать ежедневные расходы, рассказывает proukrainu.blesk.cz

Согласно результатам исследования пражского отделения Международной организации по миграции (МОМ) почти половина украинских беженцев в Чехии более 30% своего дохода тратят на жилье. В Праге такие расходы почти у 60% людей. Опрос проводился с августа по сентябрь 2023 года.

В среднем семья беженцев отдает 17 200 чешских крон (28,3 тыс. грн) в месяц за аренду квартиры, а за комнату в общежитии — 8 300 чешских крон (13,6 тыс. грн).

Наибольшая стоимость арендуемого жилья составляла 38 тысяч чешских крон (62,6 тыс. грн), наименьшая — 5 тысяч чешских крон (8237 грн).

За комнату респонденты платили максимум 24 тысячи крон (39,5 грн), а меньше всего — 1000 крон (1647 грн).

Три четверти опрошенных оплачивали жилье самостоятельно. В арендованных квартирах жили в общей сложности 56% респондентов, остальные беженцы — в общежитиях или гостиницах.

При поиске жилья беженцы сталкивались со следующими проблемами: нехватка квартир для аренды, отсутствие средств на аренду и залог, неоднократные отказы собственников жилья.

Украинские беженцы не могут претендовать на субсидию на жилье, только на гуманитарную помощь. Эту гуманитарную помощь получают только семьи с доходом ниже прожиточного минимума и установленными расходами на жилье. Доступ к чешской системе социальной помощи украинцам могут открыть в следующем году после ее цифровизации и реформы льгот.

Согласно опросу, трети беженцев не хватает доходов на покрытие ежедневных расходов. Среди опрошенных, имеющих работу, денег не хватает четвертой части из них. Поэтому нередко беженцы работают сверхурочно или без договора. Некоторые из опрошенных рассказали о кредитах. Наибольшую проблему с деньгами назвали люди старше 65 лет (87% опрошенных), две трети женщин с маленькими детьми и половина студентов.

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По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 21 января 2024 года в Чехии находились около 379 400 человек из Украины со статусом временной защиты.

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