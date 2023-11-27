У Чехии больше нет оружия для поставок Украине, однако правительство нашло альтернативу — Finance.ua

У Чехии больше нет оружия для поставок Украине, однако правительство нашло альтернативу Сегодня 18:30 — Мир

У Чехии больше нет оружия для поставок Украине, однако правительство нашло альтернативу

У Чехии больше нет оружия на складах, которое можно передать Украине, но правительство нашло альтернативу.

Об этом в эфире чешского телевидения рассказала министр обороны страны Яна Чернохова, пишет издание Ceske Noviny

Чернохова объяснила, что компании-производители оружия получают экспортные лицензии на поставки своей продукции в Украину, в частности, в рамках международного партнерства с правительствами других стран.

Читайте также В Минобороны заявили об ускорении поставок новых образцов оружия в армию

«Из военного имущества остается немного, что мы могли бы отправить в Украину. С другой стороны, мы постараемся компенсировать невозможность отправки имущества из наших запасов (потому что мы не хотим поставить под угрозу нашу обороноспособность) лицензиями на экспорт, которые мы предоставляем частным компаниям», — отметила Чернохова.

По ее словам, у Чехии есть свободные производственные мощности, чтобы помочь Украине через частные компании, о чем также знают партнеры за рубежом. Чернохова напомнила, что ранее Дания отправила Украине 50 БМП, 2500 пистолетов, 7000 винтовок, 500 ручных пулеметов и 500 снайперских винтовок, приобретенных именно у чешских производителей.

Читайте также Президент надеется на скорое создание в ЕС спецфонда на оружие на 20 миллиардов евро

Бывший министр обороны, а ныне глава парламентского комитета по обороне Любомир Метнар (от ANO) заявил, что помощь Украине нужно продолжать. Однако, по его словам, речь идет не об абсолютных суммах, а об эффективности поддержки. По его словам, ситуация на фронте сейчас де-факто заморожена, россия быстрее перевооружается и адаптируется к ситуации, считает он.

Чернохова также согласилась с тем фактом, что россия пошла дальше после более чем полутора лет войны и может скорее заменить свои поставки.

«Конечно, некоторые страны, которые помогают россии, оснащают россию своими технологиями так же хорошо, как мы — Украину. Догнать и опередить другую сторону в гонке вооружений непросто, и это может означать Украине, что некоторые вещи идут не так хорошо, как и планировалось», — сказала она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.