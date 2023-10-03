Президент надеется на скорое создание в ЕС спецфонда на оружие на 20 миллиардов евро — Finance.ua

Президент надеется на скорое создание в ЕС спецфонда на оружие на 20 миллиардов евро Сегодня 15:43 — Казна и Политика

Украина надеется на скорую практическую реализацию инициативы по созданию отдельного долгосрочного фонда в размере 20 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира для постоянной поддержки наших оборонных нужд.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский сегодня во время встречи-заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза в Украине.

Он также подчеркнул, что Украина также ожидает разблокирования и выделения 8-го транша помощи в размере 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира.

Зеленский в выступлении высказал убеждение, что Украина и весь свободный мир способны победить в противостоянии с россией.

«Наша с вами победа напрямую зависит от нашего с вами сотрудничества: чем больше будет наших с вами сильных и принципиальных шагов, тем быстрее закончится эта война. Справедливо закончится», — подчеркнул президент Украины.

По его словам, тогда война закончится восстановлением территориальной целостности Украины и надежным гарантированием мира для всей Европы.

В мае 2023 года Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств Европейского фонда мира (EPF) на оружие, предназначенное для Украины. Сумма транша составляет 500 миллионов евро.

Это произошло после того, как НАПК объявило о внесении крупнейшего венгерского банка — OTP Bank — в список спонсоров войны. Причиной стала позиция руководства финучреждения продолжать работать в рф и признание так называемых ЛДНР. OTP публично утверждает, что у него нет возможности продать свое российское подразделение.

УНІАН По материалам:

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