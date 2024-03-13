Сколько стоит бюджетное жилье в Киеве — Finance.ua

Сколько стоит бюджетное жилье в Киеве Сегодня 13:01 — Недвижимость

Сколько стоит бюджетное жилье в Киеве

Купить квартиру в Киеве недорого — об этом мечтают многие. Стоимость квартир зависит от многих факторов: играет роль не только состояние жилья и количество квадратных метров.

На какие суммы рассчитывать тем, кто хочет купить бюджетную однокомнатную квартиру в Киеве — рассказала риелтор агентства недвижимости Валерия Малюцкая.

Какое жилье можно купить за 60 тысяч долларов в Киеве и за городом

При поисках бюджетной недвижимости в Киеве следует понимать, что на цену недвижимости влияют такие факторы как локация (район), инфраструктура вблизи дома, транспортная развязка, близость метро, ​​наличие или отсутствие ремонта и даже документы, говорит риелтор.

«Все это играет роль, когда мы говорим о рыночной стоимости жилья. Надо учитывать все пожелания покупателя. Например, мы напоминаем, что в области цены на недвижимость ниже, что позволяет сэкономить, порой существенно», — отмечает Малюцкая.

Так, в селе Софиевская Борщаговка в непосредственной близости от города однокомнатную квартиру можно купить за $60 000, приводит пример риелтор.

«Это будет жилье с хорошим ремонтом, с мебелью и техникой. Также это будет новый дом, которому не более 10 лет. Но находится такая квартира за чертой столицы, и плюс — нужно учитывать большие пробки утром и вечером. А если мы берем ту же сумму ($60 000), то в Киеве за нее тоже можно купить неплохую однокомнатную квартиру в новостройке, но без ремонта», — объясняет собеседница.

Сколько стоят бюджетные квартиры в Киеве: цены по районам

Эксперт привел актуальные средние цены на жилье — готов от частных собственников и от компаний-застройщиков.

Ориентировочные цены по районам в Киеве на вторичном рынке:

Печерский — $126 000;

Шевченковский — $80 000;

Голосеевский — $69 000;

Дарницкий — $65 000;

Днепровский — $59 800;

Подольский — $59 000;

Соломенский — $58 000;

Оболонский — $54 100;

Святошинский — $48 000;

Деснянский — $43 000.

«Из этой статистики можем заключить, что самую дешевую однокомнатную квартиру можно купить в Святошинском или в Деснянском районах. Самые дорогие квартиры — в Печерском и Шевченковском», — говорит риелтор.

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Средние цены на квартиры на первичке от застройщиков:

Печерский — $85 900;

Шевченковский — $60 600;

Голосеевский — $50 900;

Дарницкий — $41 000;

Днепровский — $42 700;

Подольский — $59 800;

Соломенский — $41 400;

Оболонский — $49 700;

Святошинский — $45 900;

Деснянский — $38 400.

Покупая жилье от застройщика, нужно учитывать затраты на ремонтные работы, которые «потянут» существенную часть средств.

«Самые дешевые квартиры — в Деснянском, Соломенском и Дарницком районах. Самые дорогие, как и на вторичном рынке — в Печерском и Шевченковском. При подборе квартиры на первичном рынке следует иметь в виду, что нужно еще учитывать расходы на оформление документов и дальнейший ремонт», — советует специалист.

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