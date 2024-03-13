Бесплатная оценка имущества: как воспользоваться — Finance.ua
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Бесплатная оценка имущества: как воспользоваться

Недвижимость
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Уже третий год в Фонде госимущества работает сервис автоматической оценки объектов недвижимости.
Ежемесячно с его помощью в Украине формируют около 120 тыс. справок оценки объектов недвижимости, однако это всего лишь 20% всех операций.
«Остальные 80% справок сформированы не владельцами недвижимости, а нотариусами или оценщиками. Таким образом, заказчики оплачивают работу, которую они могли бы сделать самостоятельно и бесплатно», — говорит глава ФГИ Виталий Коваль.
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Большинство документов владельцы генерируют в справочных целях. Чаще всего пользователи оценивали жилую недвижимость (55% запросов), 35% касались земельных участков, 10% - нежилой недвижимости.
В то же время электронные справки от ФГИ о стоимости земли для сделок по купле-продаже использовали активнее, чем справки о стоимости объектов недвижимости — владельцы чаще заказывали услуги оценщиков.
В 2023-м ФГИ предоставил услуги по 1,4 млн справок.
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Активнее всего оценивали имущество в Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областях.

Как бесплатно получить справку оценки имущества

Электронную справку от ФГИ можно получить бесплатно в своем кабинете сервиса. В него необходимо войти с помощью цифрового ключа. В кабинете необходимо:
  • выбрать ячейку «Новая справка» и внести данные об объекте оценки, в том числе — название, вид, тип (выбрать из предложенных), площадь, год ввода в эксплуатацию, этажность;
  • нужно указать полный адрес и дополнительную информацию, если оценки требует только часть объекта;
  • чтобы получить документ с автоматически рассчитанной стоимостью, следует нажать «Печать».
Справки, сгенерированные пользователем, хранятся в его кабинете. Каждая имеет автоматически присвоенный уникальный регистрационный номер. Справкой можно воспользоваться в течение 30 дней со дня создания.
По материалам:
Економічна Правда
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