Недвижимость в Киеве и странах ЕС — где самое выгодное по цене жилье Сегодня 21:11 — Недвижимость

Недвижимость в Киеве и странах ЕС — где самое выгодное по цене жилье

Все больше украинских беженцев задумываются над тем, чтобы купить квартиру в одной из европейских столиц. Самая дорогая недвижимость — в Париже.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита отметил, что большинство людей планируют вернуться в Украину. В то же время недвижимость в ЕС планируют сдавать или держать на случай усложнения ситуации.

Чаще всего украинцы инвестируют в недвижимость на территории Польши, Чехии и Германии. Однако цены на жилье там существенно отличаются от украинских.

Сколько стоит недвижимость в городах ЕС

Париж — 14 622 евро за квадратный метр;

Лондон — 9 163;

Амстердам — 7775;

Осло — 7548;

Берлин — 7 300;

Копенгаген — 6 504;

Вена — 6 282;

Лиссабон — 5 239;

Брюссель — 5 138;

Мадрид — 5 069;

Прага — 4 942;

Дублин — 4628;

Милан — 4 122;

Таллин — 4 038;

Братислава — 3 965;

Вильнюс — 3633;

Любляна — 3 359;

Афины — 2 972;

Будапешт — 2 862;

Варшава — 2 682;

Загреб — 2579;

Бухарест — 1693;

Киев — 1 315.

По словам эксперта, несмотря на войну, многие граждане Украины намерены купить недвижимость в странах Европы, чтобы иметь безопасное место. Кто-то ищет тёплый климат, кто-то выбирает варианты для инвестирования в недвижимость и жить на ренту от аренды квартир.

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Однако не во всех странах жилье «по карману» украинцам. Квартиры в Киеве, цены на которые считаются самыми высокими по всем городам Украины, по сравнению с европейскими — достаточно лояльные, отмечает президент Ассоциации специалистов по недвижимости.

Напомним, по данным Евростата, в третьем квартале 2022 года цены на жилье в странах ЕС без учета инфляции в среднем выросли на 0,9% в квартальном и на 7,4% в годовом исчислении. Среди государств-членов ЕС большинство продемонстрировало годовой рост цен на жилье в третьем квартале 2022 года более чем на 10%. Самый высокий рост был зафиксирован: в Эстонии (+24,2%), Венгрии (+21,0%), Литве (+19,3%).

Телеканал 24 По материалам:

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