Недвижимость в Киеве и странах ЕС — где самое выгодное по цене жилье — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Недвижимость в Киеве и странах ЕС — где самое выгодное по цене жилье

Недвижимость
43
Недвижимость в Киеве и странах ЕС — где самое выгодное по цене жилье
Недвижимость в Киеве и странах ЕС — где самое выгодное по цене жилье
Все больше украинских беженцев задумываются над тем, чтобы купить квартиру в одной из европейских столиц. Самая дорогая недвижимость — в Париже.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.
Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита отметил, что большинство людей планируют вернуться в Украину. В то же время недвижимость в ЕС планируют сдавать или держать на случай усложнения ситуации.

Как взять ипотечный кредит в Польше

Чаще всего украинцы инвестируют в недвижимость на территории Польши, Чехии и Германии. Однако цены на жилье там существенно отличаются от украинских.

Сколько стоит недвижимость в городах ЕС

  • Париж — 14 622 евро за квадратный метр;
  • Лондон — 9 163;
  • Амстердам — 7775;
  • Осло — 7548;
  • Берлин — 7 300;
  • Копенгаген — 6 504;
  • Вена — 6 282;
  • Лиссабон — 5 239;
  • Брюссель — 5 138;
  • Мадрид — 5 069;
  • Прага — 4 942;
  • Дублин — 4628;
  • Милан — 4 122;
  • Таллин — 4 038;
  • Братислава — 3 965;
  • Вильнюс — 3633;
  • Любляна — 3 359;
  • Афины — 2 972;
  • Будапешт — 2 862;
  • Варшава — 2 682;
  • Загреб — 2579;
  • Бухарест — 1693;
  • Киев — 1 315.
По словам эксперта, несмотря на войну, многие граждане Украины намерены купить недвижимость в странах Европы, чтобы иметь безопасное место. Кто-то ищет тёплый климат, кто-то выбирает варианты для инвестирования в недвижимость и жить на ренту от аренды квартир.

Читайте также: Как перевести деньги из Польши в Украину в 2024 году

Однако не во всех странах жилье «по карману» украинцам. Квартиры в Киеве, цены на которые считаются самыми высокими по всем городам Украины, по сравнению с европейскими — достаточно лояльные, отмечает президент Ассоциации специалистов по недвижимости.
Напомним, по данным Евростата, в третьем квартале 2022 года цены на жилье в странах ЕС без учета инфляции в среднем выросли на 0,9% в квартальном и на 7,4% в годовом исчислении. Среди государств-членов ЕС большинство продемонстрировало годовой рост цен на жилье в третьем квартале 2022 года более чем на 10%. Самый высокий рост был зафиксирован: в Эстонии (+24,2%), Венгрии (+21,0%), Литве (+19,3%).
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.