Недвижимость в Киеве и странах ЕС — где самое выгодное по цене жилье
Все больше украинских беженцев задумываются над тем, чтобы купить квартиру в одной из европейских столиц. Самая дорогая недвижимость — в Париже.
Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита отметил, что большинство людей планируют вернуться в Украину. В то же время недвижимость в ЕС планируют сдавать или держать на случай усложнения ситуации.
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Чаще всего украинцы инвестируют в недвижимость на территории Польши, Чехии и Германии. Однако цены на жилье там существенно отличаются от украинских.
Сколько стоит недвижимость в городах ЕС
- Париж — 14 622 евро за квадратный метр;
- Лондон — 9 163;
- Амстердам — 7775;
- Осло — 7548;
- Берлин — 7 300;
- Копенгаген — 6 504;
- Вена — 6 282;
- Лиссабон — 5 239;
- Брюссель — 5 138;
- Мадрид — 5 069;
- Прага — 4 942;
- Дублин — 4628;
- Милан — 4 122;
- Таллин — 4 038;
- Братислава — 3 965;
- Вильнюс — 3633;
- Любляна — 3 359;
- Афины — 2 972;
- Будапешт — 2 862;
- Варшава — 2 682;
- Загреб — 2579;
- Бухарест — 1693;
- Киев — 1 315.
По словам эксперта, несмотря на войну, многие граждане Украины намерены купить недвижимость в странах Европы, чтобы иметь безопасное место. Кто-то ищет тёплый климат, кто-то выбирает варианты для инвестирования в недвижимость и жить на ренту от аренды квартир.
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Однако не во всех странах жилье «по карману» украинцам. Квартиры в Киеве, цены на которые считаются самыми высокими по всем городам Украины, по сравнению с европейскими — достаточно лояльные, отмечает президент Ассоциации специалистов по недвижимости.
Напомним, по данным Евростата, в третьем квартале 2022 года цены на жилье в странах ЕС без учета инфляции в среднем выросли на 0,9% в квартальном и на 7,4% в годовом исчислении. Среди государств-членов ЕС большинство продемонстрировало годовой рост цен на жилье в третьем квартале 2022 года более чем на 10%. Самый высокий рост был зафиксирован: в Эстонии (+24,2%), Венгрии (+21,0%), Литве (+19,3%).
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