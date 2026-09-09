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Сколько длится комендантский час в областных центрах Украины

Личные финансы
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С 10 сентября в Киеве сократят комендантский час — он будет длиться с 1 ночи до 5 утра, то есть четыре часа. Поэтому работу общественного транспорта продлят на один час.
В большинстве областных центров, среди которых Днепр, Львов, Харьков и Одесса, комендантский час длится 5 часов.
Самые долгие ограничения в ночное время в условиях военного положения — в Херсоне. В то время как в Ужгороде комендантский час не вводили с начала вторжения вовсе.
Сколько длится комендантский час в областных центрах Украины

Самый долгий и самый короткий комендантский час

С 10 сентября в столице комендантский час по решению правительства продлится уже четыре часа — с 01:00 до 05:00.
Пока такая продолжительность в Полтаве, Черкассах, Черновцах и Чернигове (с 00:00 до 04:00). В Сумах комендантский час временно сократили на 1 час для сезонных полевых работ, сейчас он также длится с 00:00 до 04:00, однако после 15 сентября вернется предыдущий режим — с 00:00 до 05:00.
Самый долгий комендантский час в Кропивницком (шесть часов, с 23:00 до 05:00) и в Херсоне (восемь часов, с 21:00 до 05:00).
Ужгород — единственный в Украине областной центр, где комендантский час не вводили с начала большой войны.
По материалам:
Слово і Діло
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