Можно ли приватизировать землю во время военного положения — разъяснение Минюста Сегодня 21:03 — Личные финансы

С 24 февраля 2022 года законодательством установлены ограничения на реализацию права на бесплатную приватизацию земли

Украинцы сохраняют право на безвозмездную приватизацию земли, однако во время военного положения реализовать его в общем порядке нельзя. В то же время, закон предусматривает исключения. В частности, для земель под уже имеющейся недвижимостью, участков бывших собственников имущества, уничтоженного из-за российской агрессии, а также земель, которые граждане получили в пользование до вступления в силу Земельного кодекса Украины.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета по ссылке на Министерство юстиции.

Какие земли можно получить бесплатно

В общем, безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность во время военного положения запрещена. В то же время, законодательство предусматривает ряд исключений.

Согласно статье 121 Земельного кодекса Украины граждане имеют право на безвозмездную передачу земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в пределах установленных норм.

В частности, речь идет о земельных участках:

до 2,0 га — для ведения личного крестьянского хозяйства;

до 0,12 га — для ведения садоводства;

до 0,25 га в селах, 0,15 га в поселках и 0,10 га в городах — для строительства и обслуживания жилого дома;

до 0,10 га — для индивидуального дачного строительства;

до 0,01 га — для строительства индивидуального гаража.

Какие ограничения действуют во время военного положения

С 24 февраля 2022 года законодательством установлены ограничения на реализацию права на безвозмездную приватизацию земли. В соответствии с подпунктом 5 пункта 27 раздела X Земельного кодекса Украины запрещено безвозмездно передавать земли государственной и коммунальной собственности в частную собственность.

Также запрещено разрешение на разработку документации по землеустройству для такой передачи и разрабатывать соответствующую документацию.

Для каких земель предусмотрены исключения

Ограничения не абсолютны. Закон предусматривает исключения, в частности, относительно земельных участков под уже имеющимися объектами недвижимости.

Также исключения касаются земель для бывших собственников недвижимого имущества, уничтоженного в результате вооруженной агрессии рф, и земельных участков, которые были переданы гражданам в пользование до вступления в силу Земельного кодекса Украины.

Можно ли оформить земельный пай

Запрет на безвозмездную приватизацию во время военного положения не распространяется на выделение владельцам земельных долей (паев) земельных участков в натуре, то есть на местности.

Как пояснили в межрегиональном управлении Минюста, действующее законодательство не содержит запрета на такое выделение в период военного положения.

Владелец сертификата на право на земельную долю (пай) должен подать заявление в соответствующий сельский, поселковый или городской совет.

Основанием для выделения земельного участка служит решение соответствующего совета. В дальнейшем такое решение может быть предоставлено для государственной регистрации права собственности на земельный участок.

Таким образом, военное положение не отменяет право граждан на безвозмездную приватизацию земли, однако временно ограничивает возможность его реализации. В то же время закон определяет исключения и разрешает выделение земельных паев в натуре.

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