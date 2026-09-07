Рост зарплат в Украине замедлился после резкого повышения — НБУ Сегодня 11:05 — Личные финансы

В Украине сохраняется дефицит работников

В августе дефицит работников несколько ослаб, однако остается важнейшей проблемой для украинского бизнеса. Доля предприятий, называвших нехватку рабочей силы среди основных проблем, снизилась до 66% в июле после 71% в июне.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

В то же время, до 44% возросла важность проблемы опасности для работников. Однако она остается менее значимой, чем рост входящих цен, на который указали 57% респондентов.

По-прежнему предприятиям сложно находить работников, особенно квалифицированных специалистов.

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Предприятиям сложно находить работников, bank.gov.ua

Рост зарплат замедлился

В июле рост зарплат замедлился после резкого повышения в июне.

По данным Госстата, в июле 2026 года средняя зарплата составила 32,2 тыс. грн. Ее номинальный рост составил 21,7% г/г, а реальный 13% г/г. В июне эти показатели составили соответственно 25,4% и 17%.

Несмотря на определенное замедление, годовые темпы роста зарплат остаются высокими из-за дефицита кадров, который заставляет работодателей и дальше повышать оплату труда, а также из-за повышения зарплат в видах экономической деятельности, преимущественно финансируемых из бюджета.

Доходы населения в июле продолжали расти высокими темпами, но несколько медленнее, чем в июне, bank.gov.ua

Так, в образовании средние зарплаты за январь-июль выросли на 32% г/г, тогда как в остальной экономике на 23%.

Согласно косвенным показателям, доходы населения в июле продолжали расти высокими темпами, однако несколько медленнее, чем в июне.

Где не хватает работников больше всего

Все отрасли промышленности испытывают нехватку работников. Основными причинами предприятия называют мобилизацию и миграцию.

В июле Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) провел специальное исследование ситуации на рынке труда среди предприятий. По его результатам, во всех отраслях промышленности половина или более опрошенных предприятий сообщили о дефиците работников.

Самые высокие показатели зафиксированы в:

химической промышленности — 84%;

производстве стройматериалов — 79%;

металлургии и металлообработке — 78%.

Все отрасли промышленности испытывают нехватку работников, bank.gov.ua

Три основных фактора, которые, по мнению опрошенных, наиболее влияют на обеспеченность предприятий работниками: мобилизация работников (96%), выезд работников за границу (94%) и ограничения по бронированию работников (88%).

Спрос на работников

Массированные атаки на инфраструктуру привели к понижению спроса на рабочую силу в августе.

Количество новых вакансий в августе впервые с начала года было ниже, чем в прошлом. По данным Work.ua, количество резюме в августе выросло на 24% г/г, тогда как количество вакансий снизилось на 0,3% г/г. За последнюю неделю августа количество новых вакансий было на 6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Массированные атаки на инфраструктуру привели к снижению спроса на рабочую силу, bank.gov.ua

Причинами снижения спроса на труд стали массированные атаки на инфраструктуру в августе и рост неопределенности экономической активности.

От атак значительно пострадали торговые сети, поэтому больше всего сократилось количество вакансий в розничной торговле на 17% г/г в августе, и сфере обслуживания на 4%.

В то же время в других востребованных категориях спрос оставался высоким. Количество вакансий в логистике и рабочих специальностях выросло соответственно на 3% и 5% г/г. Также продолжает быстро расти количество вакансий в ВСУ — на 17% г/г.

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