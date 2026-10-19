Какие цены на аренду квартир в Ужгороде, Львове, Киеве и Кишиневе: где больше

Цены на аренду квартир во Львове в начале осени продолжат расти.
Как свидетельствуют данные сайта «ЛУН «, цена в западных городах превзошла Киев и даже Кишинев.
Осенью в западные регионы Украины стали массово переезжать жители таких городов как Киев, а также находящихся под постоянными обстрелами.
В Ужгороде зафиксирован резкий рост ставок на аренду жилья, которые за последние месяцы взлетели на 82% и теперь средние расценки здесь уже более чем вдвое превышают показатели столицы.
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Средняя стоимость аренды 1-ком. квартиры
В Ужгороде достигает ориентировочно 800 долларов (около 36 тысяч гривен).
В то же время в Киеве аналогичное жилье стоит в среднем 360 долларов (около 16−17 тысяч гривен).
Причины
Риелторы объяснили такую диспропорцию новой волной повышенного спроса на жилье в западных регионах Украины, вызванной факторами безопасности.
Что в Молдове
Кишинев обойдется украинцам значительно дешевле по аренде квартир, чем Львов или Ужгород.
Цены зависят от района, состояния квартиры, наличия ремонта, мебели, техники, этажа, автономного отопления, интернета. В новостройках — дороже, но комфортнее.
1-комнатная квартира в жилых районах Кишинева обходится в среднем около 250−350 евро в месяц, тогда как 2-комнатная — 350−600 евро.
Что касается коммунальных платежей, то летом — в среднем 50−70 евро в месяц, зимой — до 100−130 евро в месяц, особенно если централизованное отопление, интернет — 7−15 евро.
Ранее мы писали, что безопасность и автономность все больше влияют на выбор жилья в Украине. Покупатели и арендаторы чаще обращают внимание на наличие резервного питания, автономного отопления, укрытий, а также удаленность недвижимости от стратегических объектов
На что обращают внимание арендаторы
Арендаторы также назвали цену важнейшим критерием при выборе жилья — об этом заявили 82% опрошенных. Для 68% респондентов важны район и близость к общественному транспорту. Расстояние до стратегических объектов учитывают 66% арендаторов. Количество комнат и близость к работе имеют значение для 65%, а планировка и ремонт — для 61%.
В то же время Верховная Рада 15 октября поддержала правку к законопроекту, предусматривающую снижение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, которые официально сдают жилье в аренду, с 18% до 5%. Детали законопроекта здесь. Также мы писали, что квартиры в ЕС стоят почти в 7 раз дороже, чем в Украине. Аналитики сопоставили стоимость однокомнатных квартир площадью 30−40 кв. м в Украине, Польше, Румынии и Португалии, а также крупнейших городах этих стран. В видео мы анализируем, почему высокие обещания часто скрывают серьезные риски для капитала. Вместе с Виктором Забоенко, CEO FERO Development, мы подробно разбираем, как правильно читать финансовую модель объекта, на что обращать внимание при выборе проекта и почему 8% годовых могут быть более безопасным выбором, чем сомнительные 15%.
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